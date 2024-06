Mercato OM : Longoria fait machine arrière avec Jonathan Clauss

Actuellement en stage avec l’équipe de France en vue de préparer l’Euro 2024, Jonathan Clauss n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM. Cette situation oblige les dirigeants phocéens à prendre une décision pour son avenir.

Jonathan Clauss va-t-il prolonger son contrat avec l’OM ?

Jonathan Clauss a été au cœur des discussions lors des derniers jours du mercato hivernal, où son départ de l’OM semblait inévitable. Mais les choses ont pris une tournure différente suite à l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Accusé par sa direction pour un manque d’investissement sur le terrain, le latéral droit de 31 ans a finalement continué l’aventure à Marseille.

La saison entière a même été fructueuse pour Jonathan Clauss, avec 43 matchs joués, cinq buts marqués, et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Son rendement a attiré l’attention de Didier Deschamps, qui l’a convoqué en équipe de France afin de participer à l’Euro 2024.

Malgré ces performances et cette reconnaissance internationale, des incertitudes planent toujours sur son avenir. En effet, Jonathan Clauss n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, une situation qui préoccupe Pablo Longoria. Si initialement, le président de l’OM envisageait de le vendre cet été pour éviter un départ gratuit l’année suivante, les relations apaisées le deux hommes pourraient changer la donne.

Un départ libre se profile à l’horizon

En effet, selon les informations de La Provence, Pablo Longoria serait désormais enclin à conserver le joueur jusqu’à la fin de son contrat. Les tensions ayant été dissipées, le président de l’OM voit en Jonathan Clauss un élément très important pour la saison à venir. Cependant, tout n’est pas encore réglé, et si une offre intéressante arrivait, le dirigeant espagnol ne s’y opposerait à son transfert.

Des clubs tels que le Bayern Munich et l’Atlético Madrid gardent un œil attentif sur la situation de Jonathan Clauss. Si une proposition importante survenait, il serait donc difficile pour l’OM de la refuser. En attendant, l’ancien crack du RC Lens semble bien parti pour rester à Marseille la saison prochaine, à moins d’un revirement de situation sur le marché des transferts.