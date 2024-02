OM : Jackpot pour les caisses de l’Olympique de Marseille !

Pour une entrée d’argent, le joli pactole que va encaisser l’OM n’est pas à négliger. L’Olympique de Marseille, grâce à son succès de jeudi face au Shakhtar Donetsk en qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, va encaisser un joli chèque. .

L’OM touche 1,2 millions d’euros grâce à sa qualification

Dans une atmosphère électrique ce jeudi soir au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille a démontré sa résilience en surmontant le Shakhtar Donetsk pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Malgré un début de match difficile marqué par un but encaissé rapidement sur penalty, les Marseillais ont fait preuve de caractère pour finalement l’emporter 3-1 devant leur public. Cette victoire importante met un terme à une série de sept consécutifs sans succès et elle intervient seulement deux jours après la nomination de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso.

Le nouvel entraîneur a réussi sa première mission avec brio, permettant à l’OM de poursuivre son aventure sur la scène européenne. Contrairement à d’autres clubs français tels que le Stade Rennais, le Toulouse FC et le RC Lens, éliminés à ce stade de la compétition. L’OM demeure ainsi le seul club français encore en lice en Ligue Europa. Outre cette performance sportive remarquable, la qualification a également eu un impact financier significatif pour l’Olympique de Marseille.

Selon le média spécialisé Sportune, cette qualification a généré un supplément de 1,2 million d’euros pour l’OM. En effet, c’est la valeur attribuée aux huitièmes de finale dans la grille de répartition prévue par l’UEFA pour cette compétition. Cette somme s’ajoute aux gains déjà accumulés jusqu’ici dans ce tournoi. Cette performance à la fois sportive et financière témoigne du regain de dynamisme et de détermination au sein de l’Olympique de Marseille pour la suite de la saison. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa offre de nouvelles opportunités pour le club, tant sur le plan sportif que financier, renforçant ainsi sa position sur la scène européenne et sa capacité à atteindre ses objectifs.