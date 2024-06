Vente ASSE : Caïazzo souligne le rôle décisif de Wenger

Bernard Caïazzo a révélé le rôle déterminant joué par Arsène Wenger, dans la vente de l’ASSE au groupe Kilmer Sports de Larry Tananbaum.

Arsène Wenger a orienté Kilmer Sport vers l’ASSE

Bernard Caïazzo (70 ans) continue de livrer les coulisses de la vente de l’ASSE au groupe canadien Kilmer Sports. Après avoir dévoilé les confidences d’Ivan Gazidis (59 ans), concernant les clubs huppés qu’il a refusé au profit de l’AS Saint-Etienne, l’ancien co-propriétaire du club ligérien a indiqué le rôle décisif d’Arsène Wenger (74 ans). Ancien manager d’Arsenal (1996-2018), il a longtemps collaboré avec Ivan Gazidis, ex-directeur général du club londonien (2008-2018) et président de Kilmer Sports.

D’après Bernard Caïazzo, c’est le technicien français qui a orienté les responsables du groupe canadien, détenu par Larry Tanenbaum, vers l’ASSE, pendant qu’ils cherchaient à racheter un club en Europe. « Ils ont interrogé Arsène Wenger sur le club au potentiel le plus intéressant. Et il les a orientés vers l’AS Saint-Étienne », a-t-il révélé dans L’Equipe. Le dirigeant stéphanois précise que Kilmer Sports s’était positionné pour racheter Chelsea, mais il avait été refroidi par le prix colossal fixé.

Caïazzo séduit par Tanenbaum, dès leur premier rendez-vous

Bernard Caïazzo a raconté ensuite son premier rendez-vous avec le grand patron du groupe canadien. « Le 25 octobre 2023, Larry Tanenbaum m’a envoyé son avion privé en Floride où je me trouvais. Après avoir suivi le match de NBA, entre son équipe des Toronto Raptors et les Philadelphia 76ers, à ses côtés, on a dîné en tête-à-tête. J’ai découvert un homme calme, pondéré, très à l’écoute et qui affiche une grande sérénité. Le lendemain, on s’est retrouvés dans son bureau avec son directeur général et financier », a-t-il confié au quotidien sportif.