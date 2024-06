Mercato : OM, cet entraîneur ne veut pas en entendre parler

L’OM est à la recherche d’un entraîneur pour l’après Jean-Louis Gasset. Le nom de Christophe Galtier a été évoqué mais le technicien français a pris une grosse décision.

Mercato : L’OM et l’option Christophe Galtier

L’Olympique de Marseille avait commencé la quête du nouveau sélectionneur par des pistes prioritaires en début de saison. Christophe Galtier est annoncé comme l’un des noms que l’OM visait pour l’après Gasset. Le natif de Marseille et formé au club phocéen, est un choix naturel pour le club.

Sa réputation en tant qu’entraîneur compétent et son lien avec la ville auraient pu faire de lui le candidat idéal. La situation de l’Olympique de Marseille est donc délicate, car le club doit trouver un entraîneur capable de s’adapter rapidement et de mener l’équipe vers le succès.

Le non de Christophe Galtier à l’OM

Cependant, Daniel Riolo a révélé que Galtier a refusé l’offre de Marseille, une décision qui a sans doute été difficile à prendre pour l’entraîneur et décevante pour le club. Son refus est un coup dur pour les Olympiens, qui doivent maintenant se tourner vers d’autres candidats. Marseille a déjà sondé Sergio Conceiçao, mais il semble hésiter à accepter le poste. « Le problème c’est qu’on a d’abord été assez optimistes, et les voyants étaient plutôt au vert », a-t-il déclaré sur l’After Foot de RMC Sport.

Avec le départ d’Igor Tudor de la Lazio, Sergio Conceiçao pourrait bien être tenté à l’idée de rebondir en Serie. Ce qui pourrait tuer les derniers espoirs de Pablo Longoria de le signer. « Les dirigeants de l’OM sont en train de travailler sur d’autres pistes, mais il n’en reste plus beaucoup. Galtier ne veut pas en entendre parler », a lâché Daniel Riolo.