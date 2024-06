Mercato : Le RC Lens sur une belle piste à 10 M€

Le RC Lens prépare sa révolution avec un mercato qui ne sera pas de tout repos pour Pierre Dréossi. A peine arrivé que le nouveau directeur sportif des Sang et Or doit travailler sur un joli profil.

Mercato : Le RC Lens étudie l’option Lamine Camara

Le Racing Club de Lens est en quête de renforcement pour la prochaine saison, et un nom circule avec insistance dans les couloirs de Bollaert : Lamine Camara. Le jeune milieu de terrain du FC Metz, évalué à 10 millions d’euros, est sur le radar des Sang et Or selon Jeunes Footeux. Le RC Lens, qui pourrait voir partir plusieurs joueurs clés cet été, voit en Camara une opportunité de construire une équipe solide pour l’avenir.

Son arrivée potentielle chez les Artésiens serait un coup significatif pour le club, qui cherche à se maintenir parmi les compétiteurs de haut niveau en Ligue 1. Lamine Camara représente une cible de choix pour Lens. Sa jeunesse, son talent et sa polyvalence font de lui un investissement prometteur pour le club, qui cherche à lui offrir l’opportunité de jouer encore en Ligue 1 la saison prochaine après la relégation du FC Metz en Ligue 2.

Lamine Camara, un jeune au fort potentiel

Camara, âgé de seulement 20 ans, a connu une ascension fulgurante. Titulaire avec le Sénégal lors de la CAN cet hiver, il a démontré des qualités qui ne laissent pas indifférent le directeur sportif du RC Lens, Pierre Dréossi, qui connaît bien le joueur pour l’avoir suivi du côté de Metz. Le jeune international sénégalais (11 sélections, 4 buts) se distingue par sa polyvalence.

Milieu relayeur de formation, il peut également évoluer en tant que milieu défensif ou offensif, une flexibilité qui serait précieuse pour l’équipe artésienne. Sa saison chez les Grenats a été marquée par une montée en puissance constante, culminant avec un but mémorable de 58 mètres contre Monaco.

Ce genre de prouesse technique a fait de lui un sujet de conversation non seulement en France mais aussi dans son pays natal, le Sénégal. Sa capacité à « colmater les brèches » et à être omniprésent sur le terrain lui a valu le surnom de « maçon » par ses coéquipiers de Génération Foot, son club formateur.