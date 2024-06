Mercato : Tensions à l’OM, Jonathan Clauss prêt à partir !

Jonathan Clauss, latéral droit de l’Olympique de Marseille, a exprimé publiquement son mécontentement quant à la façon dont le club a géré sa situation. À un an de la fin de son contrat avec le club phocéen, Clauss a traversé des mois difficiles, avec des critiques publiques et une mise à l’écart orchestrée par le duo Benatia-Longoria.

Mercato : Jonathan Clauss critique la gestion de l’OM et envisage un départ

Lors d’un entretien avec Le Parisien, Jonathan Clauss est revenu sur cette période difficile qui a été la sienne à l’OM. Il a souligné son désaccord avec la manière dont les dirigeants ont traité son cas. « Je suis fidèle à moi-même depuis le début de ma carrière. Peut-être qu’il y avait des reproches à me faire, que la situation était telle qu’il y avait des choses que je faisais bien ou pas. Je ne sais pas, en fait… C’est juste que j’aurais aimé qu’on me le dise », a-t-il déclaré.

Le joueur regrette particulièrement le manque de communication de la part de l’OM. Il aurait préféré une discussion franche et directe sur ses performances et ce qui était attendu de lui. « J’ai trouvé ça dommage parce que je suis une personne très humaine qui prend énormément de recul. Le fait de me dire : “Écoute Jo, là je ne te trouve vraiment pas bon, parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela…” Ok, top, merci de me le dire rapidement afin que je puisse réagir », a-t-il ajouté.

Après ses critiques, quel avenir pour Jonathan Clauss ?

Jonathan Clauss a choisi de ne pas répondre publiquement aux critiques à l’époque, car il préférait se concentrer sur son travail et prouver sa valeur sur le terrain. Cependant, il a clairement indiqué qu’il est prêt à quitter l’OM cet été si un accord satisfaisant pour toutes les parties peut être trouvé. Cette déclaration, faite après le match entre la France et le Luxembourg victoire 3-0, est un tournant potentiel dans sa carrière.

Le futur de Jonathan Clauss reste incertain, mais une chose est claire : le joueur aspire à évoluer dans un environnement où la communication et le respect mutuel sont primordiaux. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si l’OM parviendra à retenir son défenseur ou si ce dernier trouvera un nouveau défi à relever ailleurs.