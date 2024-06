Mercato : Alvarez bloqué, le PSG prêt à frapper à Arsenal ?

Alors que Pep Guardiola veut garder Julian Alvarez à Manchester City, le PSG pourrait finalement trouver son bonheur à Arsenal afin de renforcer son attaque sur ce mercato d’été.

Un attaquant d’Arsenal pour oublier Julian Alvarez au PSG ?

Si les 80 millions d’euros nécessaires au transfert de Julian Alvarez ne sont pas de nature à effrayer le Paris Saint-Germain, le journal Marca indique que Pep Guardiola s’opposerait à un départ de l’international argentin de 23 ans. Les dirigeants de Manchester City auraient donc récemment éconduit leurs homologues de l’Atlético Madrid pour l’attaquant de 24 ans.

Une situation qui pousserait donc le Paris Saint-Germain à poursuivre sa quête d’un renfort offensif de taille pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Et d’après les informations du portail PSG Talk, les Rouge et Bleu pourraient profiter de la situation de Gabriel Jesus à Arsenal pour l’attirer en Ligue 1 durant le mercato estival qui s’ouvre dans trois jours. Surtout que les Gunners ne seraient pas forcément opposés à un transfert de l’international brésilien de 27 ans.

Arsenal prêt à ouvrir la porte pour Gabriel Jesus ?

Gabriel Jesus au PSG, l'énorme coup de l'été ? https://t.co/W2HVrMuNZb — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

Malgré un contrant le liant à Arsenal jusqu’en juin 2027, Gabriel Jesus pourrait changer d’air cet été. Déçus des prestations de l’ancien attaquant de Manchester City, les décideurs du club londonien ne fermeraient pas forcément la porte à son départ. Technique, rapide et capable de jouer avant-centre ou sur un côté, le compatriote de Marquinhos possède le profil idéal pour renforcer Kylian Mbappé au sein de l’équipe de Luis Enrique.

Pour laisser partir Gabriel Jesus, le vice-champion d’Angleterre pourrait se contenter d’un chèque compris entre 60 et 65 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances du PSG. Mais Luis Campos devra toutefois se méfier de la concurrence de la Juventus Turin et du SSC Naples et de l’Atlético Madrid pour Gabriel Jesus.