Mercato ASSE : Gazidis déjà face à des dossiers brûlants

La première difficulté des nouveaux propriétaires de l’ASSE est identifiée. Ils vont devoir gérer des dossiers chauds en interne, avant de se pencher sur le recrutement.

Mercato : 26 joueurs de l’ASSE prolongés automatiquement !

L’ASSE est vendue à Kilmer Sports de Larry Tanenbaum (79 ans), sur qui Bernard Caïazzo (70 ans) ne tarit pas d’éloges. Selon l’ancien co-propriétaire de l’AS Saint-Etienne, le milliardaire canadien « coche toutes les cases » pour développer le club ligérien. Cependant, l’arrivée du groupe canadien aux commandes de l’ASSE se fait dans un contexte un peu particulier. Le club est promu en Ligue 1, et plusieurs joueurs de l’équipe ont vu leur contrat prolonger automatiquement, grâce à la montée dans l’élite.

Gautier Larsonneur, Dylan Chambost et Dylan Batubinsika ont confirmé l’option d’une année supplémentaire dans leur contrat. Mais ce n’est pas tout ! But Football Club croit savoir que ce sont « 26 joueurs de l’effectif actuel d’Olivier Dall’Oglio, qui possèdent une clause prévoyant le rallongement de leur contrat d’un an, en cas de montée ».

ASSE : Un dégraissage coûteux pour Gazidis et Kilmer Sports

Cela cause un gros problème, car il va falloir négocier le départ de certains, pour faire la place à de nouvelles recrues ayant le niveau de la Ligue 1. A priori, les responsables de Kilmer Sports vont se lancer sur des joueurs, dont le profil correspondra à leur projet et à leurs ambitions. Ivan Gazidis et ses lieutenants Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont du coup du pain sur planche. « Ce dégraissage aura donc un coût, qui impactera d’autant les capacités de recruter », indique L’Équipe.

Notons que l’entraineur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, est également concerné par l’option de prolongation automatique. Son contrat initial devrait expirer le 30 juin 2024, mais il est maintenant sous contrat jusqu’en juin 2024, parce qu’il a réussi à ramener l’ASSE en Ligue 1.