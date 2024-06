Mercato : L’OM prépare un gros ménage cet été

L’OM se prépare pour un mercato estival très animé, avec de nombreux postes à renforcer pour bâtir une équipe compétitive. Le club phocéen fera un gros ménage à opérer cet été.

Mercato : Plusieurs départs attendus à l’OM cet été

Après une saison à la limite catastrophique, avec une qualification manquée en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille va opérer de gros changements dans son effectif pour la saison prochaine. Plusieurs départs sont attendus, même si le club phocéen voudrait bien conserver certains joueurs encore pour quelques années.

Dans le sens des départs, selon L’Equipe, l’Olympique de Marseille s’attend déjà à ceux de Correa, Onana et Pape Gueye. Cependant, Lopez, Blanco, Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot, Garcia, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Harit, Henrique, Sarr et Aubameyang pourraient également quitter le club cet été.

Les priorités de l’OM pour le mercato

Avec l’ambition de se renforcer pour un tout nouveau départ la saison prochaine, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont identifié onze différents postes. Marseille cherche ainsi à recruter dans presque tous les secteurs. Il s’agit d’un gardien de but, un latéral droit, deux défenseurs centraux, un latéral gauche, un milieu défensif, deux milieux relayés, deux ailiers et un attaquant axial.

Avec un marché des transferts qui promet d’être riche en mouvements, Marseille privilégie un recrutement intelligent, cherchant des joueurs capables de s’intégrer rapidement au système de jeu et à la philosophie du club. La direction sportive est à l’affût de talents pouvant apporter une plus-value technique, tactique et physique.