Mercato : Le départ définitif d’un flop de l’OL se profile

Le sort de la première recrue de John Texor à l’OL semble déjà scellé, à deux jours de l’ouverture officielle du mercato d’été.

Jeffinho : un transfert à 10 M€ et flop !

Le premier transfert de John Textor à l’OL a été celui de Jeffinho (24 ans). Devenu propriétaire du club rhodanien officiellement en décembre 2022, il avait recruté l’ailier gauche à Botafogo, son autre club brésilien, pour 10 M€ + 2,5 M€ de bonus. Arrivé à Lyon en toute fin du mercato hivernal, soit le 31 janvier 2023, le Brésilien avait fait une première moitié de saison moyenne. Il avait disputé 9 matchs en Ligue 1, sous les ordres de Laurent Blanc, et il avait été titulaire 4 fois.

Mais la saison dernière a été compliquée pour Jeffinho. Après le début d’exercice catastrophique de l’OL, il a été prêté à son club d’origine, en janvier 2024. Il avait été titulaire à seulement 3 reprises en 10 apparitions en championnat, et il avait inscrit 1 but pour 2 passes décisives. En un an sous le maillot des Gones, la recrue de John Textor n’a pas été à la hauteur des attentes. Il n’a pas réussi à justifier les 10 M€ investis pour le recruter.

Mercato : Jeffinho parti pour rester définitivement à Botafogo

Mais après six mois à Botafogo, Jeffinho s’éloigne d’un retour à l’OL. Il est certes encore sous contrat au Brésil jusqu’au 31 décembre 2024, mais son retour à Lyon n’est pas du tout envisagé. L’avenir du polyvalent joueur tend vers une signature définitive au Brésil. D’après Jean-François Gomez du quotidien Le Progrès, il est très incertain de revoir celui qui avait été présenté comme le « petit Neymar » à l’OL.

À Lyon, son retour n’est pas à l’ordre du jour, même s’il reste lié au club jusqu’au 30 juin 2027. « Pour Jeffinho, la perspective de succès à l’OL est loin d’être garantie », a indiqué la source.

Notons que le Brésilien a disputé 18 matchs, dont 6 en Serie A et 4 en Copa Libertadores depuis son retour à Botafogo. Cependant, il s’est blessé en mai dernier et est indisponible pour dix semaines.