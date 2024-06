Mercato Nice : Franck Haise veut déjà se venger du RC Lens

Quelques jours après son arrivée sur le banc de l’OGC Nice, Franck Haise se tourne déjà vers son ancien club, le RC Lens, pour renforcer l’effectif des Aiglons.

Franck Haise vise deux joueurs du RC Lens

Après son départ pour l’OGC Nice, Franck Haise souhaiterait récupérer deux de ses anciens cadres au RC Lens. D’après les renseignements relayés ces dernières heures par Mohamed Toubache-Ter, Jonathan Gradit et Elye Wahi seraient dans le collimateur des dirigeants niçois.

« Il n’y a pas de contact concret, mais Jonathan Gradit et Elye Wahi sont des profils très appréciés du côté de Nice », explique l’Insider dans un Space sur Twitter. Respectivement liés jusqu’en juin 2026 et 2028, le défenseur de 31 ans et l’attaquant de 21 ans pourraient suivre leur ancien mentor puisque les Sang et Or sont bien obligés de vendre cet été.

Le RC Lens contraint de vendre

Ces derniers jours, le président Joseph Oughourlian a confirmé que le RC Lens sera bien contraint de vendre sur ce mercato estival. « On va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. Sur le recrutement, il faut revenir à être un club qui fait des choses plus intelligentes que ce qu’on a fait depuis quelques mois.

Il y aura réduction de la masse salariale. Elle ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. On n’a pas mis ce que j’aurais voulu qu’on puisse mettre de côté. On n’a pas le troisième paiement CVC, beaucoup d’incertitudes sur les droits TV. On verra si on fait quelques belles ventes de joueurs.

Ce ne sera peut-être pas aussi profitable que l’an passé », a notamment expliqué Joseph Oughourlian. Conscient de la situation de son ancien club, le RC Lens, Franck Haise veut en profiter pour renforcer sa nouvelle équipe à Nice.