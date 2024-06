Mercato : Contacts confirmés entre PSG et un milieu français

Le PSG s’attend à une vague de départs et d’arrivées sur ce mercato d’été, après le départ de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain est l’un des postes où des changements sont attendus, avec des contacts confirmés avec un international français.

Mercato PSG : Luis Campos a songé à N’Golo Kanté

Deux ans après sa dernière apparition, N’Golo Kanté est de retour dans le groupe de l’équipe de France pour l’Euro 2024. En rassemblement avec les Bleus, le milieu de terrain s’est confié dans une interview à Téléfoot sur les nombreuses rumeurs liées à son avenir ces dernières années.

Le joueur d’Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, a été contacté par le PSG pour rejoindre la capitale française mais sans succès. « À un moment donné, à Paris, il y a eu des possibilités, des discussions, mais cela ne s’est pas fait », a déclaré Kanté, soulignant que les circonstances n’ont pas permis une telle union.

Kanté, connu pour son humilité et son incroyable capacité à récupérer des ballons, a souvent été lié au PSG, un club qui cherche constamment à se renforcer pour rester compétitif sur la scène européenne.

N’Golo Kanté un jour au PSG ?

Deux ans après avoir quitté le football européen, l’ancien champion d’Angleterre avec Leicester, ne se voit pas revenir au football européen pour son avenir. L’international français, originaire de la région parisienne, a tout de même exprimé une certaine nostalgie pour la ville et le football européen. Cependant, il a indiqué qu’un retour en Europe, et plus précisément au PSG, n’était pas quelque chose qu’il envisageait pour l’instant.

Un joueur au parcours atypique

Le parcours de N’Golo Kanté est celui d’un joueur qui a gravi les échelons du football avec détermination et talent. Après avoir aidé Leicester City à remporter un titre de Premier League improbable et avoir été un élément clé de l’équipe de Chelsea, Kanté a choisi de relever un nouveau défi en Arabie Saoudite.

Son passage à Al-Ittihad a été marqué par des performances qui rappellent pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde. La confirmation de contacts passés avec le PSG ajoute une couche d’intérêt à la carrière déjà riche de Kanté.