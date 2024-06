Mercato : Tanguy Ndombele de retour en Ligue 1 cet été ?

Alors qu’il était prêté par Tottenham à Galatasaray, Tanguy Ndombele devrait résilier son contrat avec les Spurs et être libre pour ce mercato estival. Même si aucune piste n’a été dévoilée, la probabilité de le voir revenir jouer en France n’est pas nulle.

Tanguy Ndombele à la recherche de son niveau d’antan

Alors qu’il était considéré comme un joueur avec un potentiel exceptionnel, Tanguy Ndombele n’a pas su saisir les occasions pour s’illustrer. Le milieu de terrain français avait quitté l’Olympique Lyonnais en 2019 pour rejoindre Tottenham. Malgré les avertissements de Mourinho qui voulait que Ndombele démontre son talent aux yeux de tous.

« J’en reviens toujours au même : je sens qu’il peut donner plus, poursuit-il. Il ne va jamais à la limite de l’effort, du sacrifice et même de l’ambition ! Quand je regarde l’équipe de France et que Tanguy ne joue pas, je ne blâme pas Didier Deschamps, je blâme Tanguy parce qu’il est meilleur que les autres et il devrait le montrer tous les jours à l’entraînement et à tous les matchs.«

Malgré ces avertissements, l’ancien joueur amiénois ne s’est pas dévoilé et a enchainé les prêts depuis 2022. De l’Olympique Lyonnais en rejoignant Naples et en atterrissant à Galatasaray, la saison de Ndombele reste mitigée, mais ce dernier a eu du temps de jeu en ayant joué plus de 20 matchs. De retour la saison prochaine à Tottenham, Tanguy Ndombele ne voudrait plus continuer à Londres.

Quelle destination pour Ndombele au mercato ?

Alors que Ndombele devait revenir à Londres après la fin de son prêt avec Galatasaray, selon le média Foot Mercato, le joueur ainsi que le club londonien se sont tous les deux mis d’accord pour résilier le contrat de Ndombele à l’amiable. Le milieu de terrain français ne voulait plus être prêté continuellement et veut s’engager librement pour un autre club.

🚨EXCL: ⚪️🇫🇷 #PL |



🆕️ Tanguy Ndombele and Tottenham are set to part ways with French player leaving as free agent ❗️



👀 Several clubs are keen on signing Ndombelehttps://t.co/e6HdjOkolk pic.twitter.com/JwAPVrzxBG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 8, 2024

Alors qu’il lui restait encore une année de contrat, Ndombele est désormais libre et pourra rejoindre n’importe quel club qui le veut. Pour le moment, aucune piste n’a été dévoilée sur le possible club que l’ancien Lyonnais va rejoindre.

Cependant, en Ligue 1, des clubs pourraient bel et bien faire une offre au joueur. L’Olympique Lyonnais qui joue actuellement une compétition européenne ou encore l’AS Monaco qui va devoir faire face au départ de Youssouf Fofana et de Mohamed Camara. La décision reviendra au joueur s’il veut revenir en France ou tenter quelque chose de nouveau.