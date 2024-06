Mercato : Monaco déniche le remplaçant de Youssouf Fofana

L’AS Monaco aurait proposé entre 15 et 20M€ pour Neil El Aynaoui (22 ans), le milieu de terrain du RC Lens.



Cette saison, l’international marocain U23 a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues (1 but et 4 passes décisives), avec les Sang et Or.



