OL Mercato : Tottenham, accord trouvé pour Tanguy Ndombele

Publié par Ange A. le 18 août 2022 à 04:03





OL Mercato : Après son prêt à Tottenham lors de la deuxième moitié de saison, Tanguy Ndombélé s’apprête à découvrir l’Italie.

Avant de rapatrier les Lacazette et Tolisso, l’Olympique Lyonnais avait déjà réalisé un superbe coup au mercato d’hiver. L’ OL s’était fait prêter Tanguy Ndombélé par Tottenham avec option d’achat. Au terme d’une pige décevante, le milieu tricolore a été refourgué aux Spurs cet été. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de son retour à Lyon. Bien qu’encore sous contrat avec le club nord-londonien jusqu’en 2025, l’avenir de l’ancien milieu de l’ OL reste compromis en Angleterre. Le joueur de 25 ans est de nouveau poussé vers la sortie par ses dirigeants. Lesquels seraient sur le point de lui trouver un nouveau point de chute. Après sa pige en Ligue 1, l’ancien Lyonnais s’apprête à découvrir la Serie A cette saison.

Officialisation imminente de Ndombélé en Italie

Sauf énorme revirement, Tanguy Ndombele défendra les couleurs de Naples cette saison. Les Gli Azzurri sont à la recherche d’un remplaçant à Fabian Ruiz. Le milieu espagnol doit s’engager avec le Paris Saint-Germain. Un montant de 25 millions d’euros est évoqué pour le transfert du milieu âgé de 26 ans au PSG. Concernant l’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais, L’Équipe assure qu’un accord aurait déjà été trouvé pour sa signature chez ce cador de Serie A.

Le quotidien sportif note que l’ancien de l’ OL fera l’objet d’un prêt au club parthénopéen. Lequel disposerait même d’une option d’achat obligatoire inférieure à celle fixée à Lyon en hiver. Les Spurs ne réclameraient plus que 30 millions d’euros pour libérer Tanguy Ndombele. Une braderie en vue quand on sait que le club nord-londonien avait claqué 60 millions d’euros en 2019 pour s’attacher ses services. Reste maintenant une officialisation de l’une des parties, un accord ayant été déjà trouvé entre les deux clubs.