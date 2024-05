FC Nantes vs Brest, analyse d’un match qui valait de l’or

Le FC Nantes affrontait le Stade brestois 29 ce week-end pour la 32e journée de Ligue 1. Les Canaris ont fait mieux que résister face au troisième de Ligue 1. Un match nul 0-0 qui soulage le coach nantais Antoine Kombouaré, avec une pointe de déception.

FC Nantes vs Brest, un match nul inespéré

Avant le match, ils étaient peu à croire que le FC Nantes pourrait résister au troisième de Ligue 1, le Stade brestois 29. Selon un sondage réalisé auprès des supporters, ils étaient plus de 60 % à croire que les Nantais ne marqueraient qu’un seul point d’ici à la fin de saison. Ce point, il est déjà marqué alors que les Canaris ont encore deux gros matchs pour assurer leur maintien en Ligue 1.

🟡🟢 Si le FC Nantes s'est rapproché du maintien grâce à son nul obtenu à Brest samedi (0-0), Antoine Kombouaré a tenu à mobiliser ses joueurs avant la réception de Lille, dernier match à domicile de la saison pour les Canaris

Des regrets à l’issue du match

Pour le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, il y a presque de la déception au vu des occasions manquées par ses joueurs lors de ce match. Le technicien Nouméen a confié après le choc : « D’abord très heureux d’avoir pris un point, parce que j’aurais signé avant le match. Et en même temps, une petite pointe de déception parce qu’il y avait la place pour marquer ce but et prendre l’avantage« .

Cela reste une très bonne opération pour le FC Nantes qui est assuré d’être au minimum barragiste. Les Canaris ont un matelas de 4 points sur Metz à deux journées de la fin du championnat. Chassé la saison dernière pour sauver le FCN de la relégation, coach Kombouaré est de retour pour aider le club Jaune et Vert à éviter cette catastrophe. Il compte bien réussir cette mission malgré deux grosses affiches à négocier face à Lille OSC et l’As Monaco.

La solidité affichée par les joueurs du FCN face au vice-champion de France est un plus psychologique qui pourrait avoir son pesant d’or dans les deux finales à venir des canaris. Kombouaré, s’il parvient maintenir Nantes en Ligue 1, aura alors fait la preuve qu’il pouvait aussi sauver l’équipe de la descente la saison passée.