Mercato Foot : Une piste de l’OL en défense s’éloigne

Un défenseur convoité en Ligue 1 par l’OL a tranché pour son avenir. Et sa décision n’est pas en faveur du club rhodanien.

Mercato : L’OL sur les rangs pour Lilian Brassier

L’OL a coché le nom de Lilian Brassier (24 ans). Le défenseur central du Sade Brestois est annoncé sur le départ par Le Télégramme. Il fait partie des pistes du club rhodanien, qui est en quête de renforts en défense. Dejan Lovren (34 ans), Sinaly Diomandé (23 ans) et Adryelson (26 ans) ne rentrent pas dans les plans de Pierre Sage et ils sont poussés dehors.

L’Olympique Lyonnais s’est positionné pour recruter le solide arrière du SB29, car ce dernier est sur le marché. D’après la source, il dispose d’un bon de sortie, à un an de la fin de son contrat à Brest. Cependant, l’Olympique Lyonnais a peu de chances d’attirer Lilian Brassier, du fait de ses nombreux prétendants, et non des moindres.

Lilian Brassier privilégie la Bundesliga et la Serie A

En Allemagne, Stuttgart, Fribourg, Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg sont sur les rangs pour s’offrir le N°3 du Stade Brestois. En Italie, l’AC Milan et Bologne sont intéressées par son profil. En France, l’AS Monaco et l’OM, en plus de l’OL, sont séduits pas ses qualités techniques et athlétiques. Mais Lilian Brassier privilégie les clubs de Bundesliga et de Serie A, selon le quotidien régional.

Photo : Lilian Brassier

Le joueur sollicité par l’Olympique Lyonnais est un véritable crack au Stade Brestois. Il a disputé 30 matchs en Ligue 1 et a été titulaire autant de fois cette saison. Il a été l’un des artisans de la 3e place de Brest à l’issue de l’exercice écoulée. Selon Transfermarkt, Lilian Brassier vaut 12 M€. Il devrait être transféré contre une indemnité autour de ce montant.