C'est maintenant officiel. L'ASSE a engagé Olivier Dall'Oglio comme entraineur, pour six mois, avec une année supplémentaire en option.

Mercato ASSE : Dall'Oglio est le nouvel entraineur de Saint-Etienne

Comme prévu, l'ASSE et Olivier Dall'Oglio ont officialisé leur nouvelle collaboration, ce mardi. Ils se sont liés jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, mais avec la possibilité de poursuivre l'aventure ensemble pour un an en plus. Le technicien de 59 ans devient ainsi le successeur de Laurent Batlles, limogé le 5 décembre dernier, à la suite de cinq défaites consécutives de son équipe.

Libre depuis son départ de Montpellier HSC à l'été 2022, Olivier Dall'Oglio était en quête d’un nouveau défi depuis un an et demi. Finalement, c'est en Ligue 2 sur le banc de touche de Saint-Etienne qu'il va tenter de relever ce challenge. Celui de faire remonter le club ligérien en Ligue 1, comme il l'avait si bien réussi avec Dijon FCO en 2016. Le nouveau coach des Verts est arrivé dans el Forez avec Grégory Peres, son fidèle adjoint. Cependant, il retrouvera Benjamin Guy, le préparateur physique avec qui il avait travaillé pendant une décennie à Dijon, à Brest puis à Montpellier.

Olivier Dall’Oglio : « c'est un nouveau défi dans un club mythique »

Olivier Dall’Oglio a livré ses premières impressions. Il se dit heureux de pouvoir diriger un club mythique : « C'est un nouveau défi dans un club mythique. Il va falloir aller vite, mais je suis vraiment confiant. Je vais transmettre ma détermination à tout le groupe. Il va falloir être rigoureux, vigilant, avoir la concentration nécessaire. C'est sur ces aspects que je vais appuyer dans un premier temps ».

Loïc Perrin : « Dall'Oglio a l’expérience pour mener à bien cette mission »

Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE a déclaré : « Olivier est le premier entraîneur que nous avons rencontré. Le contact avec lui a tout de suite été bon. Je suis très content qu’il nous rejoigne avec l’ambition de redonner de la confiance au groupe. Il a l’expérience, le recul nécessaire pour mener à bien cette mission ».