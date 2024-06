Mercato OL : John Textor lâche une bombe sur Rayan Cherki

John Textor s’est servi des réseaux sociaux pour évoquer l’avenir de Rayan Cherki. Le président de l’OL s’en est pris au conseiller du milieu de terrain et lâche une grosse annonce sur sa situation.

Mercato OL : Rayan Cherki a la cote en Europe

Formé à l’OL, Rayan Cherki a connu une saison en demi-teinte, avec un seul but marqué et six passes décisives en Ligue 1. Malgré cela, il a participé à trente-trois matchs de championnat et a été un élément clé de la seconde moitié de saison exceptionnelle de l’équipe. Son contrat se terminant en juin 2025, Cherki est l’objet de nombreuses spéculations de transfert, bien que l’objectif du club soit de le prolonger.

La situation de Cherki attire l’intérêt de clubs prestigieux en Premier League tels que Chelsea, qui serait prêt à formuler une offre conséquente pour s’attacher ses services. Le PSG garderait également un œil sur le dossier avec le profil du joueur qui plairait bien à Luis Enrique. C’est dans ce contexte que John Textor a fait une sortie inattendue et fracassante sur l’avenir du jeune espoir français et son entourage.

La drôle de punchline de John Textor sur le conseiller de Cherki

John Textor, connu pour son franc-parler, n’a pas hésité à exprimer son mécontentement envers Bilel Ghazi, accusé d’avoir divulgué des informations confidentielles issues de leurs conversations privées. Sur Instagram, pris en capture par Sport Zone, le président de l’OL a lancé une punchline cinglante à l’encontre du conseiller de Rayan Cherki, avant de supprimer sa story, illustrant la tension qui règne autour de l’avenir du milieu de terrain. « Ah Bilel […] j’ai parié que tu prendrais environ 48h pour leaker notre conversation et déformer notre proposition en une propagande », a écrit l’Américain.

Rayan Cherki parti pour rester à l’OL ?

Ces derniers jours, Rayan Cherki est annoncé sur le départ avec différents clubs intéressés. Mais il semble que l’OL soit prêt à se battre pour conserver son talent, malgré les tentations des géants européens. « On aime Rayan, on lui offrira un nouveau contrat et il devrait rester longtemps !», a lâché Textor. Cette déclaration vient contredire les rumeurs selon lesquelles l’OL serait ouvert à un départ de Cherki.