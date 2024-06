Gros coup mercato : Un attaquant s’engage avec Grenoble foot ! off.

Grenoble foot tient sa première recrue estivale. Le club a attiré un prolifique attaquant formé au Stade Rennais.

Alan Kérouédan rejoint Grenoble foot

Grenoble foot réalise un joli coup sur le marché des transferts. Le club a annoncé officiellement la signature du jeune attaquant français, Alan Kérouédan. Après une brillante saison à Avranches en National 1, où il a été le meilleur buteur du championnat avec 15 buts et 6 passes décisives en 33 matchs, Kérouédan se lance dans une nouvelle aventure en Ligue 2.

« Dès l’ouverture du mercato, le GF38 est fier d’annoncer la signature d’Alan Kérouédan, jeune joueur prometteur et convoité. Formé au Stade Rennais et international français U16, U17 et U18 (35 sélections en tout), le Breton d’origine a marqué 15 buts la saison dernière avec l’US Avranches en N1 », a annoncé le club sur son site officiel.

🆕 Alan Kérouédan est la première recrue du Grenoble Foot 38 !



En provenance de l’US Avranches Mont Saint Michel (N1) Alan Kérouédan s’engage dans la capitale des Alpes pour 3 saisons ! 💙🤍



👉🏼 Communiqué du GF38 https://t.co/QElogqK37A pic.twitter.com/YyDUup2cUx — Touche Pas À Mon GF38 (@TouchePasAMonGF) June 11, 2024

Alan Kérouédan paraphe un contrat de trois ans

Alan Kérouédan est lié aux Grenoblois jusqu’en 2027. Il est fier de rejoindre ce club et d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

« Je me sens bien et j’ai eu une bonne sensation quand je suis arrivé à Grenoble, quand j’ai visité les infrastructures du club. Je suis content d’être là et j’ai hâte de jouer avec le maillot du GF38. Je sors d’une très bonne saison, j’ai pu m’exprimer sur le terrain et ça s’est vu sur mes performances. Ici, je veux poursuivre dans cette lignée », a réagi le joueur après l’annonce de sa signature.

L’ancienne pépite du Stade Rennais veut se montrer très dangereux en attaque la saison prochaine. Il a hâte de disputer des matchs avec son nouveau club.

« J’ai choisi le GF38 car le plan sportif était vraiment intéressant, j’ai eu un bon feeling avec le nouvel entraîneur (Oswald Tanchot) et la direction, à moi maintenant de montrer de quoi je suis capable. J’ai une envie de revanche suite à mon passage en Ligue 2 avec Rodez. Grenoble a de l’ambition et moi aussi ! », a ajouté la nouvelle recrue.