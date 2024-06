Mercato OM : Sergio Conceição, le sauveur arrive à Marseille

L’OM s’apprête à vivre un moment important de son mercato avec l’arrivée imminente de Sergio Conceição en remplacement de Jean-Louis Gasset. Après plusieurs semaines d’hésitation, le technicien portugais est sur le point de signer son contrat avec l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Sergio Conceição très bientôt aux commandes

Les négociations menées par Pablo Longoria avec les agents de Sergio Conceição ont finalement porté leurs fruits. Libéré de son engagement avec le FC Porto, l’ancien coach du FC Nantes est attendu à la Commanderie dans les prochaines heures. Le coach de 49 ans, avec son palmarès, est le choix idéal pour le club phocéen qui ciblait un temps Paulo Fonseca et Franck Haise. Le premier est en négociation avec le Milan AC et le second s’est déjà engagé avec l’OGC Nice.

Ce choix de Sergio Conceição intervient après une saison difficile pour le club phocéen en Ligue 1. L’Olympique de Marseille n’est qualifié pour aucune compétition européenne contrairement, objectif du début de la saison qui vient de se terminer. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur, l’OM pense rebondir et les récentes affirmations de son actionnaire Frank McCourt laissent penser qu’une nouvelle dynamique sera impulsée au club.

Sergio Conceição à la rescousse, signature imminente !

Selon les dernières informations, l’OM a dans un premier temps trouvé un accord tacite avec le technicien, qui a demandé du temps de réflexion, probablement pour étudier les autres approches qui lui parvenaient d’Angleterre et d’Italie. Finalement, le challenge marseillais semble l’avoir emporté puisqu’il est attendu dans la cité phocéenne dans les prochaines heures.

Ludovic Ferro, journaliste à La Provence, a déclaré : « Une autre source proche du dossier nous indi­quait hier que la fumée blanche pourrait appa­raitre « d’ici deux à trois jours ». Toujours selon le confrère, la venue de Sergio Conceição n’est plus qu’une « question de détails« .

Les prochains jours seront importants pour finaliser les derniers détails du contrat et préparer le terrain pour le mercato estival. Les fans de l’OM peuvent d’ores et déjà se réjouir de cette nouvelle puisque le profil du coach portugais pourrait vraiment bien coller à l’ambiance du Stade Vélodrome.