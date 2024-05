Vente OM : Le dessous de la décision de Frank McCourt !

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, a répondu aux rumeurs sur la vente OM qui, durant plusieurs années, ont animé l’actualité du club phocéen. L’homme d’affaires américain est porté par une ambition de laquelle il ne se détourne pas malgré les tourments.

Vente de l’OM : Frank McCourt tue les rêves et les rumeurs

Thibaud Vézirian et ses groupies promettaient l’arrivée de riches Saoudiens en Ligue 1 dans le cadre de la vente de l’OM. Le journaliste affirme de façon totalement incroyable que la vente du club est en bonne voie et qu’un changement, qui marquera une nouvelle ère, est en cours de préparation. Qui mieux que Frank McCourt pouvait lui apporter une réponse ?

En réalité, l’homme d’affaires américain a racheté l’Olympique de Marseille à la famille Louis-Dreyfus pour son positionnement unique et pour sa place de choix dans le football européen. La formation phocéenne, en plus d’être dans la deuxième plus grande ville de France, un géant européen, est l’unique club de l’Hexagone à avoir gagné une Ligue des champions.

Le club du Vieux-Port est aujourd’hui encore le plus populaire de France. Rien que pour ce qu’il représente, l’OM ne pouvait constituer qu’un bon emplacement pour tout homme d’affaires voulant investir dans le foot européen. C’est donc la grandeur de l’Olympique de Marseille qui a attiré Frank McCourt à sa tête. L’homme d’affaires a depuis dépensé plus de 500 millions d’euros pour le repositionner sportivement, mais reste loin de ses objectifs, surtout cette saison.

Les réelles raisons derrière la détermination de Frank McCourt à garder l’OM

Quand la rumeur de la vente de l’OM a pris le dessus sur le reste de l’actualité du club, beaucoup espéraient un changement de direction dès cet été, avec une préférence pour une arrivée de riches Saoudiens. Sauf que Frank McCourt ne perd pas de vue ce que représente le club phocéen qu’il veut toujours garder sous son contrôle.

Malgré toutes les rumeurs d’un rachat très proche du club, l’Américain ne le cédera pas. Cette question sur ce qui explique son insistance à garder un club qu’il a du mal à propulser au plus haut niveau lui a justement été posée par La Provence, et la réponse est plutôt claire.

Notre entretien exclusif avec Pablo Longoria et Frank McCourt

« Je le garde pour les mêmes raisons » qui m’ont amené à l’acheter, a-t-il répondu avant d’ajouter qu’il « adore le sport » de façon plus générale et « l’OM est l’un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux États-Unis, adore le sport. » Vendre un tel club, qui est pour lui une opportunité unique, est donc impensable.

Fin des rumeurs de Vézirian, Frank McCourt reste à l’Olympique de Marseille

« Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c’est donc une joie. J’adore l’OM, j’adore cette ville », dit-il encore avant d’ajouter, ce qui est moins vrai : « Rien ne me rend plus heureux que d’assister à un match de football ici. » Depuis le début de la saison qui vient de se clôturer, Frank McCourt a été particulièrement absent. Il ne s’est présenté que lors du premier match de la saison avant de disparaître malgré toutes les turbulences auxquelles a dû se confronter Pablo Longoria, le président.

Mais McCourt reste déterminé. Il a toujours en tête son envie de faire grandir le club phocéen. Il le réaffirme en disant : « Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C’est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place. »

D’ailleurs sur la question de la vente de l’OM, l’homme d’affaires a été plus clair en confiant au JDD : «La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes.» JDD – France, 29 mai 2024.

Frank McCourt au JDD : «La question de la vente de l'OM devient absurde. J'y réponds depuis 8 ans. Le club n'est pas à vendre. J'aime l'OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes.» #Marseille #TeamOM

Toutes les personnes qui s’attendaient à la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite peuvent donc enfin lâcher l’affaire parce que l’Américain, lui, ne lâchera pas les commandes. Thibaud Vézirian se calmera peut-être enfin avec ses rumeurs lourdement entretenues sans début de vérité.