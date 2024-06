Mercato : Un échange fou prévu entre le Barça et l’Atlético

Récemment nommé entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick souhaite garder João Félix, actuellement prêté par l’Atlético de Madrid. Les deux Grands d’Espagne doivent trouver un accord, et une solution folle pourrait permettre de conclure cette transaction.

Un transfert direct impossible pour le Barça

Arrivé en septembre dernier au FC Barcelone pour un prêt, João Félix (24 ans) ne devrait pas retourner à l’Atlético de Madrid, où son contrat court jusqu’en juin 2029. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le Barça, le nouveau coach, Hansi Flick, souhaite conserver l’international portugais.

Selon Sport, l’entraîneur allemand apprécie beaucoup le profil de João Félix et veut s’appuyer sur lui pour la prochaine saison. Mais un accord doit encore être trouvé avec l’Atlético Madrid. Le quotidien explique qu’un transfert direct est exclu en raison des finances limitées du Barça. Mais l’Atlético de Madrid envisage actuellement un échange pour céder son joueur.

Vers un échange João Felix – Vitor Roque ?

Alors qu’un grand remaniement se profile à Madrid avec les possibles départs de Memphis Depay et Alvaro Morata, João Félix ne semble plus faire partie des plans de Diego Simeone. Pour céder leur joueur, l’Atlético de Madrid souhaiterait attirer une star du FC Barcelone. Initialement, les noms de Ferran Torres et Ansu Fati avaient été évoqués, mais désormais, le club madrilène viserait un autre joueur.

⚠️ ATENÇÃO | O Atlético de Madrid pediu o empréstimo de Vitor Roque pelo empréstimo de João Félix ao Barcelona.



🗞️ @sport 🌗 pic.twitter.com/bB9qLoWPDq — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) June 13, 2024

Selon Sport, l’Atlético s’intéresserait désormais à Vitor Roque (19 ans). Manquant de temps de jeu depuis son arrivée au FC Barcelone, le jeune talent brésilien, également convoité par le FC Porto, la Juventus et deux clubs anglais, pourrait bénéficier de plus d’opportunités à Madrid. Mais ce dossier s’annonce complexe pour l’Atlético car le joueur a exprimé son désir de rester au Barça et Hansi Flick n’a aucune intention de le laisser partir.

Il est clair que pour conserver João Félix, le Barça devra rapidement trouver un accord avec les Colchoneros. Un défi important pour le club catalan quand on sait qu’il ne pourra « peser » sur le mercato avec ses finances plus que compliquées. Le potentiel échange entre les deux clubs devrait se clarifier au cours du mois de juillet.