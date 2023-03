Publié par Thomas G. le 08 mars 2023 à 12:10

Annoncé depuis plusieurs mois, le transfert du jeune attaquant brésilien Vitor Roque se précise de jour en jour au FC Barcelone.

Cette saison, les investissements du FC Barcelone ont porté leurs fruits, les Blaugranas sont en tête du championnat espagnol avec 9 points d’avance sur le Real Madrid. Le Barça a remporté la Supercoupe d’Espagne et les hommes de Xavi sont toujours en lice pour gagner la Coupe du Roi. Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient poursuivre leur projet en recrutant plusieurs joueurs cet été. La direction du Barça aimerait renforcer le secteur offensif avec l’arrivée d’un nouvel attaquant.

L’heureux élu pourrait être le jeune espoir brésilien Vitor Roque. L’attaquant de 17 ans impressionne pour sa première saison avec l’Athletico Paranaense. Ces performances ont tapé dans l’œil du FC Barcelone et de la sélection brésilienne. Vitor Roque a été appelé pour la première fois en sélection lors du prochain rassemblement en mars. Une récompense pour le buteur de 17 ans qui est considéré comme le futur de la Seleçao avec le nouvel attaquant du Real Madrid, Endrick.

Selon les informations de Joaquim Piera, les négociations entre le FC Barcelone et l'Athletico Paranaense avancent bien. Vitor Roque souhaite rejoindre le Barça cet été et l’espoir brésilien a notamment refusé Chelsea et le PSG qui étaient également intéressés. Vitor Roque a le même agent que Raphinha, un avantage pour les Catalans qui espèrent rapidement boucler ce dossier.

FC Barcelone Mercato : Vitor Roque se rapproche du Barça

Les dirigeants du FC Barcelone veulent recruter Vitor Roque afin de préparer la succession de Robert Lewandowski (34 ans). L’international polonais pourrait ainsi accompagner le jeune attaquant brésilien pour l’aider à progresser au Barça.

Les Blaugranas pourraient néanmoins se heurter à un obstacle. L’Athletico Paranaense réclame 35 millions d’euros pour laisser partir Vitor Roque. Le FC Barcelone souhaiterait faire baisser le montant de la transaction et étaler le paiement du transfert. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un terrain d'entente pour finaliser la venue de Vitor Roque au Barça.