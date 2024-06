Mercato PSG : Pérez répond à Al-Khelaïfi pour Vinicius

Ces dernières heures, un intérêt du PSG pour Vinicius Jr, star du Real Madrid, a été évoqué en France. La réponse de Florentino Pérez, président des Merengues, n’a pas tardé.

Le PSG regarde Vinicius Jr pour remplacer Kylian Mbappé

Avec le départ de Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2029, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’une nouvelle tête de gondole. Alors que plusieurs noms sont évoqués depuis des mois, notamment Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Luis Diaz (Liverpool) et Julian Alvarez (Man City), le journaliste Mohamed Bouhafsi a révélé sur le plateau de Génération After sur RMC, mardi soir, que Nasser Al-Khelaïfi surveille attentivement la situation de Vinicius Jr au Real Madrid.

« Le PSG regarde Vinicius », a lancé le journaliste de France Télévisions. Une information confirmée par Daniel Riolo, qui ajoute que le Qatar veut se venger de Florentino Pérez pour Mbappé.

« C’est exactement ce que j’ai dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Il y a des approches du PSG. Ils se disent « vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus. » À la Qatarie, c’est classique », a expliqué le polémiste de l’After Foot. Sauf qu’à Madrid, c’est un sujet qui n’existe pas du tout.

Le Real Madrid ferme la porte pour Vinicius Jr

Si le Paris Saint-Germain est parvenu à arracher Neymar au FC Barcelone à l’été 2017 en payant directement sa clause libératoire de 222 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi ne pourra pas récidiver une telle opération avec Vinicius Jr. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 23 ans dispose bien d’une clause libératoire, mais elle est fixée à 1 milliard d’euros. Une somme infranchissable, même pour un club comme le Paris SG. Il faudra donc forcément passer par des négociations avec les dirigeants madrilènes. Cependant, le Mundo Deportivo assure que Florentino Pérez et les décideurs du Real refusent toute discussion concernant un éventuel départ de l’international brésilien. Fortement pressenti pour le Ballon d’Or 2024, l’enfant de Sao Gonçalo devrait donc poursuivre son aventure en Liga la saison prochaine.