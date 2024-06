Mercato: revanche du PSG, Vinicius Jr ôté au Real Madrid ?!

La bataille entre le PSG et le Real Madrid en matière de mercato devrait bien avoir lieu cet été. Le club parisien a décidé d’arracher Vinicius Jr aux merengues en réponse à leur transfert gratuit de Kylian Mbappé. Les grandes manœuvres enclenchées par le Paris Saint-Germain à cet effet font déjà trembler les Merengues.

Mercato : Départ de Kylian Mbappé, un coup dur pour le PSG

Une nouvelle ère va s’ouvrir au PSG avec le départ de Kylian Mbappé. Après sept ans passés dans la capitale française, l’attaquant a décidé de mettre définitivement un terme à son séjour au club du Parc des Princes pour rejoindre son club de cœur, le Real Madrid. Le joueur de 25 ans a annoncé son départ du club, quelques jours plus tôt avant l’officialisation de sa signature au Real Madrid.

Le Français a signé un contrat de cinq ans avec les géants de la Liga et se prépare à devenir leur prochaine grande star. Un sacré coup dur pour Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain. Le président du PSG a tenté plusieurs offensives pour retenir le Bondynois sans succès. Pire, les deux parties se sont quittées à couteaux tirés, et entretiennent désormais des tensions. Mais ce départ de Mbappé, le Qatari n’est pas près de le digérer sans réaction.

Le PSG se venge du Real Madrid avec Vinicius Jr

Kylian Mbappé arrive dans un vestiaire du Real Madrid déjà garni de stars, avec pour tête d’affiche Vinicius Jr. Le Brésilien a déjà deux trophées de Ligue des Champions à son actif et s’il devait remporter la Copa America 2024, la star du Real Madrid serait le favori du Ballon d’Or cette année. Et même si cela n’arriverait pas, l’inquiétude de voir le champion du monde français ravir la vedette au Brésilien au Real Madrid commence à naître.

👂 @mohamedbouhafsi est venu nous présenter son documentaire mais avant de partir, il ne peut pas s'empêcher de lâcher une (belle) info mercato : "Le PSG regarde Vinicius." #RMCLive pic.twitter.com/47bV6SkeVo — After Foot RMC (@AfterRMC) June 11, 2024

C’est une situation dont le PSG compte bien profiter avec le temps. Le journaliste Mohamed Bouhafsi rapporte que le club francilien s’intéresse à Vinicius Jr. mais ne révèle pas plus d’informations sur le dossier. « Le PSG regarde Vinicius. » a-t-il lancé après avoir confié : « Si je l’affirme, ça va ? » en réponse à un journaliste qui lui a lancé « Ce n’est pas une information ».

Jusqu’où ira le PSG malgré le rôle pro-Real Madrid de Neymar ?

Pour débaucher Vinicius Jr du Real Madrid, le Qatar devrait de nouveau faire parler sa puissance financière, comme dans le dossier Neymar pour qui 222 millions d’euros de sa clause libératoire avaient été envoyés au FC Barcelone sans aucune discussion. Petit problème, Neymar Jr pourrait s’inviter dans cette affaire, notamment en jouant contre le Paris Saint-Germain.

Le Brésilien n’a pas apprécié la façon dont il s’est séparé du club de la capitale et devrait donc déconseiller cette destination parisienne à son ami et compatriote du Real Madrid. Une chose est certaine, la perspective de l’offensive du PSG pour recruter Vinicius Jr ne laisse pas les dirigeants madrilènes indifférents. Sous contrat avec le joueur jusqu’en 2027, le Real Madrid envisagerait d’ouvrir des négociations avec la star brésilienne en prélude à l’arrivée de Kylian Mbappé, dont les revenus s’annoncent record.

Pour éviter que Vinicius Jr cède au PSG, il pourrait bénéficier d’une augmentation de salaire et un d’un geste significatif sur son droit à l’image. Reste à savoir jusqu’à où est prêt à aller Nasser Al-Khelaïfi pour rendre coup pour coup au Real Madrid qui vient de déstabiliser son projet.