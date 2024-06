L’OM frappe un gros coup, il va emballer le Vélodrome

L’OM a connu un énorme rebondissement jeudi avec Roberto De Zerbi, plus que jamais proche de devenir le nouvel entraîneur des Phocéens. Un joli coup de poker de Pablo Longoria qui promet de faire des étincelles au Vélodrome.

Mercato : Roberto De Zerbi arrive à l’OM

L’Olympique de Marseille semble avoir enfin trouvé l’homme idéal pour lancer son nouveau projet. Ce ne sera pas Sergio Conceiçao, comme attendu, mais une autre vieille connaissance du football italien, Roberto de Zerbi. Il revient tout droit de son expérience positive sur le banc de Brighton.

L’ancien entraîneur de Sassuolo était en négociations avec Manchester United, mais il a fini par y renoncer selon Foot Mercato. Désormais, le technicien de 45 ans est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure et va signer un contrat de trois ans. De Zerbi a même fait un énorme sacrifice financier pour rejoindre l’Olympique de Marseille.

L’Italien a revu à la baisse ses prétentions salariales, qui étaient initialement autour de 10 millions d’euros par an. Reste désormais à trouver un accord avec son ancien club, Brighton, dont il s’est séparé mi-mai. Il y a en effet la fameuse clause, réduite de 13 à 6 millions d’euros. Marseille espère réduire encore un peu ce chiffre.

L’OM veut du spectacle au Vélodrome

Pour convaincre Roberto De Zerbi à rejoindre le projet marseillais, le club phocéen a dû y aller avec des promesses à la fois ambitieuses et stratégiques. Avec un contrat à long terme, la direction du club français Pablo Longoria a clairement indiqué à l’Italien qu’ils aspirent à revenir en Ligue des Champions sur les deux prochaines années. Une aspiration qui résonne avec l’ambition de De Zerbi, qui veut concourir au plus haut niveau européen.

A Marseille, on ne veut plus juste se contenter de gagner mais aussi avec la manière. Les dirigeants ont alors mis l’accent sur l’engouement autour du club selon les informations de Daniel Riolo. « On veut du spectacle, le stade va être tout le temps plein et toi t’as un tempérament qui peut être bouillant, ça va plus te correspondre dans le caractère ». Là, il se retrouve dans un club avec un gros engouement. », a-t-il révélé au micro de l’After Foot.