L’ancien directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a défendu son bilan au RC Lens et a mis les choses au clair suite à sa révocation.

Arnaud Pouille en froid avec Joseph Oughourlian ?

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian a critiqué la gestion financière du club artésien cette saison. Il est perplexe quant au manque de gros bénéfices malgré les revenus de 45 millions d’euros de la Ligue des Champions, 16 millions de CVC et 20 millions de Side Invest. L’ancien directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a répondu aux critiques de son ancien président lors du Super Moscato Show sur RMC.

« Je ne vais pas donner des cours de comptabilité, mais Side Invest (actionnaire du club), c’est 20 millions d’investissement donc ça ne se traduit pas en résultat. C’est des capitaux propres, ça se retrouve dans la trésorerie. Une trésorerie qui est largement bénéficiaire en fin de saison. Le résultat sera ultra bénéficiaire en fin de saison. Sans vente de joueur au 30 juin, on va tirer entre 15 et 17 millions de résultats avant impôt. (…) Je pense qu’il aurait certainement voulu encore plus. Je pense laisser le club propre », a expliqué Arnaud Pouille.

Arnaud Pouille a négocié le transfert d’Elye Wahi

Joseph Oughourlian s’est également prononcé sur le transfert de l’attaquant français Elye Wahi. Il fustige la somme dépensée (30 millions d’euros) pour attirer l’ancienne star de Montpellier HSC.

« Je n’ai pas de regrets sur le joueur, mais le montant était excessif. Ça a peut-être eu un effet sur le joueur. Il a fait une bonne saison, aucun regret sur le joueur, mais sur le montant oui. Le Racing ne mettra pas un tel montant de sitôt », a déclaré Joseph Oughourlian lundi dernier.

Arnaud Pouille a également fait des mises au point sur ce sujet. Selon lui, Elye Wahi était en grande forme en ce temps-là et son prix grimpait. Il livrait de belles performances avec son club.

« Je n’aime pas parler des joueurs. À l’époque, on est en retard sur le mercato. On négocie l’entrée des nouveaux actionnaires (Side Invest). On avait vendu Openda plus de 45 millions (à Leipzig). Quand vous vous présentez sur le marché, personne ne vous fait de cadeau. Quand Elye marque contre Arsenal et le PSV Eindhoven, son arrivée est saluée par beaucoup de personnes et quand il a un moment plus compliqué, c’est Arnaud », a répondu Arnaud Pouille.