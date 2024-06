Mercato : C’est confirmé, Elye Wahi va quitter le RC Lens

Le départ de l’attaquant français Elye Wahi du RC Lens se précise. Les dirigeants lensois attendent de belles offres pour acter son départ cet été.

Elye Wahi est mis sur le marché

Après une première saison difficile au RC Lens, l’attaquant français Elye Wahi pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. En provenance de Montpellier HSC pour un montant de 30 millions d’euros l’été dernier, le plus gros transfert de l’histoire du RC Lens, Elye Wahi peine à s’imposer au sein de l’équipe des Sang et Or.

L’attaquant tricolore a inscrit 12 buts en 37 matchs cette saison. Le RC Lens ne serait pas satisfait de ses statistiques et serait prêt à le céder cet été en cas d’une belle offre.

Selon les informations de L’Equipe, l’ancienne star de Montpellier HSC et le RC Lens ont trouvé un accord et ont décidé de se séparer en cas d’offre alléchante. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de dégraissage visant à récolter plus de 100 millions d’euros pour équilibrer les comptes du RC Lens.

🚨 Elye Wahi est CIBLÉ par l’OGC Nice de Franck Haise ! ❤️🖤🦅



🗞️ @MohamedTERParis pic.twitter.com/rLy5JZ6pul — Football Actu (@FootActu_2) June 9, 2024

Un géant anglais veut accueillir Elye Wahi

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konür, Newcastle cherche à renforcer son équipe la saison prochaine et aurait ciblé Elye Wahi. Les Mapgies seraient prêts à formuler une offre au RC Lens. Les Sang et Or exigeraient au moins 30 millions d’euros. Newcastle pourrait accélérer le dossier pendant ce marché des transferts.

Elye Wahi pourrait également se relancer dans un club en Ligue 1. Son ancien technicien, Franck Haise envisage aussi de le faire venir à l’OGC Nice.