Mercato OM : De Zerbi finalement snobé pour un autre coach ?

Les dirigeants de l’OM sont sur le point de trouver un accord définitif avec Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Raymond Domenech critique vertement ce choix des pensionnaires du Vélodrome.

L’OM fonce sur Roberto De Zerbi

L’OM est à la quête d’un nouveau coach pour remplacer Jean-Louis Gasset. La cible prioritaire des dirigeants marseillais est le technicien portugais Sergio Conceição. Ce dernier est annoncé avec insistance du côté de Marseille ces dernières semaines. Mais le dossier est compliqué. Sans Coupe d’Europe, l’ancien coach du FC Porto hésite à prendre les rênes du banc de l’OM.

Pablo Longoria et son acolyte Mehdi Benatia explorent une autre option : Roberto De Zerbi. L’Italien est libre sur le marché des transferts depuis l’annonce de son départ de Brighton. Il aurait réussi à obtenir un accord avec Brighton pour réduire sa clause de sortie à moins de 10 millions d’euros.

Selon RMC Sport, la direction du club phocéen est sur le point de boucler le deal. Sauf retournement de situation, Roberto De Zerbi va débarquer à Marseille dans les prochains jours. Il reste quelques détails à finaliser.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇮🇹 #Ligue1 |



🔐 L'OM a trouvé un accord verbal avec Brighton pour Roberto De Zerbi



💰 Les avocats doivent désormais formaliser cet accord par écrit



✍️ Sauf surprise, l'Italien va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille pour les trois prochaines… pic.twitter.com/nD3AdPqpfo — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 14, 2024

Domenech est contre l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM

Ce choix de l’OM ne fait pas l’unanimité. Certaines voix s’élèvent et critiquent l’arrivée du technicien italien. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, Raymond Domenech n’est pas sûr de voir Roberto De Zerbi conduire l’OM vers le succès.

« Brighton, ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est Reims, bravo. C’est sa place. Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk… Je n’ai rien contre le fait qu’il soit Italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti. Mais je ne dis pas que c’est un mauvais entraîneur », a réagi l’ancien entraîneur du FC Nantes.

Raymond Domenech propose à Pablo Longoria de recruter le technicien sénégalais Habib Beye. Il est ouvert à une arrivée à l’OM si le club lui fait une offre. « Il y avait un beau projet à faire avec Habib Beye. Il était parfait parce que le club est en reconstruction. Il n’y a pas non plus de certitudes avec Beye, mais ce n’est pas la peine de nous faire rêver avec De Zerbi et en versant des salaires mirobolants », a-t-il ajouté.