Roberto De Zerbi a résilié, une date pour sa présentation l’OM !

Après les tergiversations de Sergio Conceição, l’OM s’est rabattu sur Roberto De Zerbi avec qui il a rapidement trouvé un accord. Le technicien italien de 45 ans va bientôt débarquer à Marseille, et les dates de cette arrivée sont désormais claires puisqu’il est parvenu à résilier son contrat.

Le dossier Roberto De Zerbi bouclé par la direction de l’OM

Roberto De Zerbi n’a pas abandonné son désir d’entraîner l’Olympique de Marseille alors qu’il était encore en fonction à Brighton. Le technicien italien vient de résilier son engagement avec le club anglais, ce qui lui laisse les mains libres pour signer avec le club phocéen.

L’Équipe fait savoir que les négociations entre les deux parties ont déjà abouti à un accord et qu’il ne reste plus que la signature du contrat pour que Roberto De Zerbi devienne le remplaçant de Jean-Louis Gasset, aujourd’hui retraité. La direction du club marseillais, représentée par Pablo Longoria et le grand patron Frank McCourt, a déjà validé le dossier et il ne reste plus qu’à tout rendre public.

Présentation de De Zerbi à l’OM : début de semaine prochaine au plus tard

En ce qui concerne le jour de la présentation de Roberto De Zerbi aux fans de l’OM, cela pourrait se faire la semaine prochaine, d’ici lundi ou mardi, même si la direction olympienne peut aussi s’y prendre avant pour offrir plus de temps au nouveau coach de plancher sur le mercato estival.

Une chose est certaine, la collaboration entre De Zerbi et Brighton est bien terminée. Sa page Wikipédia a même été modifiée ces dernières heures. Sa venue à l’Olympique de Marseille n’est plus qu’une question d’heures ou de jours.