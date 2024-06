Mercato : Le RC Lens et le FC Nantes s’affrontent pour un gardien

Ce mercato estival risque d’offrir une bataille acharnée entre le RC Lens et le FC Nantes. Les deux équipes surveillent de très près le gardien de but de Clermont Foot.

Le FC Nantes et RC Lens à la lutte pour Mory Diaw

Le mercato estival est souvent le théâtre de rivalités intenses entre clubs pour acquérir des joueurs très convoités, et ce mois de juin ne fait pas exception. En effet, selon les informations de L’Equipe, le RC Lens et le FC Nantes s’affrontent pour obtenir les services de Mory Diaw, actuellement à Clermont Foot.

Le gardien de but titulaire du club clermontois, relégué en Ligue 2 cette saison, aspire à rester en Ligue 1, ce qui a attiré l’attention des recruteurs lensois. Il faut dire que le RC Lens cherche un successeur potentiel à Brice Samba, dont le départ semble de plus en plus probable cet été.

Le numéro 2 de l’équipe de France est en effet sur le marché, avec ses agents qui lui recherchent une nouvelle porte de sortie. L’Arabie saoudite serait prête à faire une proposition conséquent pour son transfert. Le RC Lens ne s’opposant pas à son départ, travaille donc sur l’acquisition d’un troisième gardien pour renforcer ce secteur de jeu, composé de Hervé Koffi et Yannick Pandor.

D’autres clubs étrangers en embuscade

De son côté, le FC Nantes, désireux renforcer sa position de gardien, s’intéresse également à Mory Diaw pour remplacer ou concurrencer Alban Lafont. Cette situation a déclenché une compétition acharnée entre les deux clubs de Ligue 1. Cette bataille ne se limite pas à la scène nationale, car le portier sénégalais est également suivi par des clubs étrangers, dont Burnley et une équipe de Serie A.

Cette forte concurrence pourrait bien faire monter les enchères, avec une estimation de son transfert avoisinant les 2 millions d’euros. En somme, le futur de Mory Diaw reste incertain, mais une chose est sûre : que ce soit pour le RC Lens ou le FC Nantes, l’obtention de ce gardien de talent représentera un enjeu majeur du mercato actuel. La bataille pour le recruter sera intense.