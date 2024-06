Mercato OM : Brice Samba, une décision incroyable tombe !

Désireux d’attirer un nouveau portier sur ce mercato estival, Pablo Longoria et l’OM ont pris une décision forte sur la piste Brice Samba du RC Lens.

Brice Samba favorable à un retour à l’OM, mais…

L’OM se trouve actuellement dans une phase très mouvementée, avec une double mission à accomplir. Le club doit non seulement trouver un successeur à Jean-Louis Gasset pour le poste d’entraîneur, mais doit aussi renforcer ses secteurs de jeu, à commencer par le poste de gardien de but.

Le portier titulaire de l’OM, Pau Lopez, ne fait pas l’unanimité, tandis que sa doublure, Ruben Blanco, se rapproche progressive d’un départ vers Villarreal. Cette situation oblige l’OM à rechercher un nouveau gardien pour stabiliser cette position stratégique. C’est dans ce contexte que l’idée de recruter Brice Samba a émergé

Le gardien de but du RC Lens a connu une ascension fulgurante, devenant le gardien numéro deux de l’équipe de France. Malgré ses performances en Ligue 1, son départ des Sang et Or est envisagé, surtout que le club doit vendre pour rééquilibrer ses comptes, avec un objectif de 100 millions d’euros à atteindre.

Pour le RC Lens, se séparer de Brice Samba représenterait un soulagement financier important. D’ailleurs, selon La Provence, le gardien français serait même favorable à un retour à l’Olympique de Marseille, où il a déjà évolué entre 2013 et 2017. Cependant, le coût de cette opération pose problème.

Un transfert hors de portée pour Pablo Longoria

Le RC Lens demanderait environ 20 millions d’euros avant de céder son portier, une somme que l’OM ne peut actuellement se permettre de débourser. Les finances marseillaises ne permettent pas un tel investissement, ce qui rend le transfert de Brice Samba à Marseille improbable.

🔹Brice Samba 🇫🇷 aurait aimé revenir à l'OM mais le club n'a pas les moyens, à ce jour, de se positionner.



De plus, des sources internes précisent que le club présidé par Pablo Longoria n’a pas les moyens de se positionner pour ce transfert et nient même avoir reçu une proposition concernant le gardien lensois. De ce fait, l’Olympique de Marseille doit explorer d’autres options pour trouver un gardien de but capable de répondre aux attentes, tout en respectant ses contraintes financières.