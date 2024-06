Mercato : Le tient déjà la réponse de Jeremie Frimpong !

Auteur d’une grande saison avec le Bayer Leverkusen, Jérémie Frimpong est associé à plusieurs grands clubs, dont le PSG. Le joueur de 23 ans a fait le point sur son avenir.

Jérémie Frimpong pour concurrencer Achraf Hakimi ?

Vu comme un excellent choix pour le système de jeu de Luis Enrique, le défenseur du Bayer Leverkusen, Jérémie Frimpong, figurerait dans les plans du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival. Malgré des négociations avancées avec Achraf Hakimi pour une prolongation, les dirigeants parisiens veulent recruter un nouvel arrière droit de classe mondiale pour permettre à l’entraîneur de disposer de deux options de premier choix à ce poste.

Selon les informations du quotidien espagnol AS, l’international néerlandais, capable d’évoluer à tous les postes sur le côté droit, défenseur, piston et même ailier, plaît beaucoup au PSG, surtout à Luis Enrique et à Luis Campos. Valorisé à 50 millions d’euros, Jeremie Frimpong ne serait pas forcément opposé à un transfert au PSG. Toutefois, Jeremie Frimpong sera difficile à arracher au champion d’Allemagne.

Jeremie Frimpong : « Ce ne sont que des rumeurs… »

Recruté par le Bayer Leverkusen en janvier 2021 contre un chèque de 11 millions d’euros, l’ancien latéral droit du Celtic Glasgow est lié au club allemand jusqu’en juin 2028. Et alors que son nom est associé à plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Jeremie Frimpong a confié en conférence de presse ne pas s’intéresser à tout ce qui se raconte sur son avenir.

« L’intérêt du Barça ou d’autres clubs européens ? Ce ne sont que des rumeurs… Je ne lis pas les rumeurs ! Les rumeurs ne sont que des rumeurs, n’importe qui peut dire n’importe quoi », a déclaré le compatriote de Xavi Simons.