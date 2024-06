Mercato PSG : Une menace se précise pour Xavi Simons !

Prêté cette saison au RB Leipzig par le PSG, Xavi Simons devrait repartir en prêt la saison prochaine. Alors qu’il était annoncé du côté du Barca, le joueur serait dans le viseur du Bayern Munich pour ce mercato.

Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG

Il fait partie des dossiers chauds du PSG pour ce mercato. La possibilité d’une inclusion de Xavi Simons dans l’effectif la saison prochaine s’annonce de plus en plus compliqué. Le milieu offensif de 21 ans, qui a réalisé une belle saison en prêt au RB Leipzig, est l’une des priorités du club de la capitale française. Mais le joueur semble avoir son lot de courtisan à ses pieds et n’envisage pas son avenir à Paris, où il estime qu’il n’aura pas un rôle majeur.

Il va donc devoir se trouver un nouveau club. La possibilité de rester à Leipzig est sur la table, mais ces dernières semaines, c’était plutôt le FC Barcelone qui semblait favori pour l’accueillir. Le club catalan souhaite rapatrier le néerlandais formé à La Masia. Une idée qui n’a pas déplu l’intéressé. Cependant, comme l’explique Sport, le Barça estime qu’un retour de Simons est désormais impossible. Et pour cause, le Bayern Munich serait arrivé en force dans ce dossier ces derniers jours.

Xavi Simons, une vraie priorité pour le Bayern

Le club bavarois préparerait son offensive. Plus qu’une simple option de marché, l’ailier polyvalent du PSG est une cible de transfert du pensionnaire de Bundesliga d’après Sky Deutschland. À en croire leurs informations, un transfert définitif vers le club est même possible. En effet, Max Eberl, nouveau directeur sportif du club, connaît bien le joueur puisqu’il l’a fait venir à Leipzig, et il s’entend bien avec son entourage. Il travaillerait d’arrache-pied afin que le Néerlandais devienne un joueur bavarois.

Le Bayern est prêt à faire un gros pari et réaliser un investissement conséquent pour attirer Simons dans ses rangs. Reste maintenant à savoir ce que demande le Paris Saint-Germain en contrepartie. Cette irruption pourrait définitivement décourager le Barça et Leipzig qui souhaitaient un transfert. Les enchères pour le joueur sont très fortes et le club blaugrana a pratiquement perdu toute possibilité d’incorporer le milieu de terrain néerlandais.