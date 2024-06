Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Kvaratskhelia ?

Malgré sa récente sortie rassurante sur son avenir à Naples, Khvicha Kvaratskhelia pourrait débarquer au PSG sur ce mercato estival pour remplacer Kylian Mbappé. Explications.

Khvicha Kvaratskhelia clame son amour pour les fans de Naples

Au coeur de plusieurs rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid pour cinq ans, Khvicha Kvaratskhelia a récemment fait le point sur sa situation personnelle avec le SSC Naples.

Interrogé par la chaîne locale 1tv, l’attaquant napolitain a ouvertement affiché son amour pour les supporters des Gli Azzurri, confirmant ainsi une possible prolongation de son contrat qui expire en juin 2027.

« Je ressens beaucoup d’amour à Naples, je veux dire que les supporters m’aident beaucoup, ils sont toujours à mes côtés et m’encouragent. C’est une grande responsabilité, car lorsque les gens vous apprécient et vous aiment, vous devez essayer d’être à la hauteur de leurs attentes.

Je travaille dur et je fais tout pour rendre heureux les fans de Naples et de l’équipe nationale géorgienne. Je vais continuer comme ça et essayer de faire plus pour rendre mes fans plus heureux », a déclaré Khvicha Kvaratskhelia. Sauf que l’ailier de 23 ans n’aurait pas forcément tiré un trait sur un éventuel transfert au Paris Saint-Germain cet été.

« Kvaratskhelia a trouvé un accord avec le PSG et a l’envie de jouer sous la Tour Eiffel »

En effet, d’après les renseignements recueillis par le journaliste Christophe Bérard, malgré sa récente sortie médiatique, Khvicha Kvaratskhelia a donné sa parole à Luis Campos pour une arrivée au Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé. D’ailleurs, les négociations entre les deux parties ont débuté et un accord contractuel a bel et bien été trouvé pour la signature de l’ancien joueur du Dinamo Batumi à Paris.

« Kvaratskhelia a trouvé un accord avec le PSG et a l’envie de jouer sous la Tour Eiffel (…) Le Géorgien toucherait 1M€ par mois à Paris. Son transfert pourrait atteindre les 100M€ », a confié le spécialiste du quotidien Le Parisien durant une interview accordée à Calcio Napoli 24.

Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, parviendra à faire craquer son homologue du Napoli, Aurélio De Laurentiis, pour la star géorgienne.