Mercato : un transfert de Martin Terrier du Stade Rennais

Martin Terrier du Stade Rennais pourrait quitter les couleurs rouges et noires avant la fin du mercato estival. Alors que la saison 2024-2025 approche, les rumeurs de départ pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais se font persistantes. Malgré un contrat qui le lie au SRFC jusqu’en 2026, l’avenir de Terrier semble de plus en plus incertain au club breton.

Stade Rennais : Martin Terrier sur le départ ce mercato estival

Martin Terrier, âgé de 27 ans, auteur de 141 matchs et 51 buts au SRFC, a été gravement affecté par une rupture des ligaments croisés du genou droit, une blessure qui l’a empêché de retrouver son niveau de jeu optimal. Selon les informations recueillies par L’Equipe, l’entraîneur Julien Stéphan envisage de remanier son attaque la saison prochaine, ce qui place Martin Terrier dans une situation délicate. Bien que ses performances aient été limitées cette saison, avec seulement 24 matchs joués et 7 buts marqués, l’ancien lyonnais reste une cible attrayante sur le marché des transferts en raison de sa polyvalence offensive et de son expérience.

Formé au LOSC Lille et passé par le RC Strasbourg, Terrier a fait ses preuves à Lyon avant de s’imposer au Stade Rennais. Sa capacité à évoluer à différents postes offensifs et à marquer régulièrement des buts en fait un joueur convoité par de nombreux clubs européens. Cet été pourrait donc être décisif pour l’attaquant du SRFC, avec plusieurs clubs déjà intéressés par ses services.

Offensive à Rennes : Martin Terrier vers Fenerbahçe SK

Du côté du Stade Rennais, l’objectif est clair : réinjecter du sang neuf dans l’effectif pour mieux rivaliser en Ligue 1 et sur la scène européenne. Le départ possible de l’ancien protégé de Florian Maurice pourrait donc permettre au club de se restructurer et d’attirer de nouveaux talents capables de répondre aux ambitions croissantes de l’équipe. En attendant, l’avenir de Martin Terrier reste suspendu aux offres que recevra le Stade Rennais, qui espère près de 30 millions d’euros pour son transfert.

José Mourinho, nouvellement intronisé à Fenerbahçe, aimerait recruter l’attaquant de de 27 ans. Le Special One est un fan de longue date du natif d’Armentières (France). Il avait notamment sondé Rennes lorsqu’il officiait à l’As Roma. Maintenant qu’il tient les commandes de Fenerbahçe SK, il pousse pour l’arrivée de l’attaquant français sous ses ordres.