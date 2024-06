Mercato : Quel avenir pour Mohamed Bayo au LOSC ?

Alors qu’il était prêté par le LOSC au Havre AC, Mohamed Bayo devrait revenir chez les Dogues durant ce mercato estival. Pas totalement convaincant cette saison, plusieurs interrogations font surface en ce qui concerne son avenir au Nord de la France.

Mohamed Bayo remercie le Havre malgré sa saison

Prêté pour la saison 2023/2024 au Havre, Mohamed Bayo avait pour objectif de faire une saison qui mettait d’accord les dirigeants lillois. Avec seulement 5 buts pendant cette saison, pas sûr que le joueur ait convaincu la direction du LOSC. Cependant, le joueur garde un bon souvenir de son passage au HAC et avait remercié la direction ainsi que les supporters il y a quelques semaines de cela.

« Merci à l’ensemble du staff et du personnel du HAC pour votre accueil chaleureux lors de mon arrivée. La saison n’a pas toujours été simple, mais l’objectif est atteint et c’est bien l’essentiel. Je continuerai toujours de suivre le HAC, de loin ou de près. Merci à tous les supporters pour votre immense soutien tout au long de la saison et prenez soin de vous… en Ciel et Marine. »

Un message qui admet que l’attaquant du LOSC va bel et bien revenir dans le Nord de la France pour voir ce que les dirigeants vont faire de lui. Avec les plusieurs changements qui se sont opérés durant cette fin de saison, l’avenir de Mohamed Bayo pourrait être différent de celui annoncé.

Le LOSC pourrait lui laisser une seconde chance

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2027, Mohamed Bayo pourrait bénéficier de l’arrivée de Bruno Génésio pour obtenir une seconde chance. Le club nordiste a tout intérêt à le relancer, surtout avec les possibles départs annoncés, que ce soit avec Jonathan David ou encore Zhegrova.

Pour rappel, Bayo avait été mis à l’écart par Paulo Fonseca pour des raisons qui étaient à l’intérieur et en dehors du terrain. Une décision qui pourrait être revue par Bruno Génésio, qui va devoir compter sur un nombre élevé de joueurs talentueux dans le but de vouloir faire bonne figure durant la prochaine campagne européenne.