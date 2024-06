Mercato : Le LOSC pousse Leny Yoro au PSG, un indice tombe

Sur le départ durant ce mercato estival, Leny Yoro privilégie un transfert au Real Madrid. Mais les exigences du LOSC pourraient pousser le joueur de 18 ans au PSG. Explications.

Leny Yoro a choisi le Real Madrid

À un an de la fin de son contrat, Leny Yoro s’apprête à quitter les rangs de son club formateur, le Lille LOSC. Pour éviter de le voir partir gratuitement dans douze mois, la direction du club lillois a pris la résolution de le placer sur le marché des transferts cet été comme l’a récemment confirmé son président Olivier Létang.

Annoncé dans les plans de presque tous les grands clubs européens, le défenseur central des Dogues accorde sa préférence à un transfert au Real Madrid, mais le Paris Saint-Germain ne s’avoue pas vaincu et tente de faire pencher la balance en sa faveur. Et selon les dernières informations de RMC Sport, le conseiller football du Paris SG, Luis Campos, et l’entraîneur Luis Enrique auraient récemment rencontré l’international espoir français.

Lors de cette discussion jugée positive par les deux parties, les dirigeants parisiens auraient notamment expliqué à l’enfant de Saint-Maurice le projet ambitieux que les Rouge et Bleu lui proposent : un temps de jeu conséquent dès la saison prochaine, une intégration facilitée dans un vestiaire, où il côtoierait de joueurs qu’il connaît déjà, et enfin la possibilité de poursuivre sa progression en restant dans son pays. Le Real Madrid reste en pôle, mais les derniers éléments concernant ce dossier pourraient faire changer la donne pour l’avenir de Leny Yoro.

Le LOSC refuse une offre de 50M€ pour Leny Yoro

En effet, d’après les renseignements divulgués ce dimanche par le Daily Express, un club anglais, dont le nom n’a pas été donné, a formulé une première offre de 50 millions d’euros au LOSC pour Leny Yoro. Mais le média britannique ajoute que la formation française a repoussé cette proposition.

Une bonne nouvelle pour le Champion de France puisque le Real Madrid ne compte pas investir plus de 40 millions d’euros dans ce dossier. Si le joueur n’est pas très emballé par un transfert en Premier League, le LOSC espère encaisser au moins 60 millions d’euros pour son joyau français.

« Une réunion téléphonique a eu lieu récemment entre la direction parisienne, Jorge Mendes et le LOSC pour Leny Yoro. Le joueur a reçu une offre ferme du club parisien. Lors de cette réunion, le Paris Saint-Germain et le LOSC ont discuté du montant que pourrait coûter le joueur ainsi que les primes », ajoute le compte Twitter PSG Inside Actus qui indique Nasser Al-Khelaïfi est prêt à faire la plus grosse offre possible pour obtenir la signature de Leny Yoro.