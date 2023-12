Prêté au Havre AC par le LOSC à l’été, Mohamed Bayo est épanoui avec le club promu en Ligue 1. Envisage-t-il un retour à Lille ou serait-il enclin à rester au HAC ? Sa réponse est tombée.

LOSC : Mohamed Bayo n'a pas réussi à s'imposer à Lille

Le LOSC a investi 14 millions d'euros pour recruter Mohamed Bayo à Clermont Foot pendant le mercato d'été 2022. Il avait attiré l'attention du club nordiste grâce à ses performances avec le club auvergnat. L'avant-centre avait inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives en 32 matchs disputés en Ligue 1, lors de la saison 2021-2022. Mais la recrue phare de Lille n’a pas réussi à s’imposer dans le Nord. En plus d'être confronté à la forte concurrence de Jonathan David, l'attaquant de 25 ans ne rentre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Il avait été titulaire seulement 6 fois en 27 bout de matchs joué en Ligue 1 lors de l'exercice dernier.

Mohamed Bayo était également dans le collimateur de la direction lilloise, en raison de son écart de conduite. Ecarté du groupe des Dogues en début de saison 2023-2024, il a finalement été prêté au Havre AC, le dernier jour du mercato estival.

Mercato : Mohamed Bayo repousse à juin la question sur son avenir

L'international Guinéen (15 sélections, 4 buts) devrait revenir au LOSC en juin, car son prêt n'est pas assorti d'une option d'achat. En plus, il est sous contrat à Lille jusqu'en juin 2027. Serait-il intéressé par la prolongation de son prêt au Havre ou par un transfert définitif ? Interrogé par Foot Mercato sur la possibilité de rester au club normand à l'issue de son prêt, Mohamed Bayo n'a pas souhaité dévoiler son avenir. Pas à six mois de la fin de son contrat avec le promu, selon lui.

« Pour l’instant, c’est une question à laquelle je ne peux pas répondre », a-t-il répondu. D'après le joueur prêté, ce sera à la fin du championnat qu’il pourra « tirer un bilan et décider ce qu’il veut faire », et non en pleine saison. L'ancien buteur de Clermont Foot se dit concentré sur sa saison avec le HAC, actuel 10e de Ligue 1. Rappelons que Mohamed Bayo a marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 11 matchs disputés en Ligue 1 avec l'équipe entrainée par Luka Elsner. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 6 millions d'euros.