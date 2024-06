Coup de tonnerre au mercato : L’entraîneur du PSG s’en va !

La stabilité recherchée par le PSG pour son équipe féminine va encore être mise à l’épreuve. Les dirigeants parisiens vont devoir nommer un entraîneur sur le banc des féminines. Explications.

Jocelyn Prêcheur ne sera pas l’entraîneur du PSG féminin

En progrès, mais battu par l’Olympique Lyonnais en finale du Championnat et en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG féminin espérait vivre un été enfin serein. L’entraîneur Jocelyn Prêcheur était annoncé proche d’une prolongation avec pour objectifs de garder les cadres de l’équipe.

Toutefois, malgré un palmarès impressionnant en dix mois, le technicien français, qui avait pris la suite de son père Gérard Prêcheur, ne renouvellera finalement pas son contrat qui arrive à expiration le 30 juin, révèle France Bleu Paris ce lundi matin.

« C’est une vraie surprise, tant le Paris SG souhaitait prolonger Jocelyn Prêcheur afin de garder une certaine stabilité dans son projet. Mais selon plusieurs sources concordantes, c’est désormais acté, le PSG et l’entraîneur de 42 ans arrêtent leur collaboration. Les négociations débutées il y a deux mois ont été stoppées et chacun va prendre des routes différentes », explique le média francilien sur son site internet.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes depuis une semaine, les dirigeants du club de la capitale vont devoir nommer rapidement un nouveau coach afin de se pencher sur le renforcement de l’équipe.

Le PSG en contact avec trois entraîneurs

Si le départ de Jocelyn Prêcheur pourrait avoir une réelle incidence sur l’avenir de certaines joueuses, notamment Tabitha Chawinga, désignée meilleure joueuse de la saison lors des trophées de la D1 Arkema puis aux trophées UNFP. Mais les responsables du PSG féminin s’activent déjà pour trouver rapidement un nouveau coach.

En effet, France Bleu Paris indique que malgré le coup dur de voir partir Prêcheur, le Paris SG serait déjà en contact avec trois entraîneurs. Tous ont un profil avec un vécu dans le football féminin.

Selon un proche du dossier, afin de garder une certaine continuité et pour rassurer le vestiaire, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, directeur sportif et directrice sportive adjointe de la section féminine du Paris Saint-Germain, veulent annoncer le nouveau tacticien dans les jours à venir. De son côté, Jocelyn Prêcheur pourrait rejoindre la galaxie des clubs de Michèle Kang, propriétaire de l’OL féminin, mais aussi des London City Lionesses (ANG).