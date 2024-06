Thomas Dréossi au RC Lens ? Il répond cash

Après la nomination de Pierre Dréossi comme nouveau directeur général du RC Lens, son fils Thomas Dréossi est pressenti pour le rejoindre cet été. Il a enfin tranché sur son avenir.

Thomas Dréossi au RC Lens cet été ?

Thomas Dréossi ne suivra pas son père Pierre Dréossi au RC Lens. Ce dernier est le nouveau directeur général du club artésien en remplacement d’Arnaud Pouille.

Selon les rumeurs, Thomas Dréossi devait rejoindre la cellule de recrutement du RC Lens. Il est libre depuis son départ du Stade Rennais. Il a travaillé comme recruteur pendant 12 ans au club breton.

Grâce à sa solide réputation, il a attiré de bons joueurs à Rennes avant son départ en 2023. Thomas Dréossi suit notamment les championnats belge et néerlandais et déniche des joueurs talentueux et moins coûteux.

Thomas Dréossi recale le RC Lens

Face à l’ampleur que prennent les rumeurs concernant son arrivée au RC Lens, Thomas Dréossi est monté au créneau et a mis les choses au clair. Selon les informations de La Voix Des Sports, Thomas Dréossi n’envisage pas de s’engager avec le RC Lens. Il étudie actuellement d’autres offres. « Ce n’est pas le but ni le projet. Je suis sur d’autres pistes », indique la source suite à un échange avec Thomas Dréossi.

Le nouveau chef de la cellule de recrutement du RC Lens, Diego Lopez Gomez va poursuivre sa mission au club artésien et réussir le mercato estival des Sang et Or.