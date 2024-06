Mercato : La Juventus perd patience avec Adrien Rabiot

Alors que l’équipe de France va jouer son premier match contre l’Autriche ce lundi, Adrien Rabiot n’a toujours pas décidé quel sera son avenir l’année prochaine. Actuellement en discussion avec les dirigeants de la Juventus, les négociations pourraient tourner au vinaigre.

Rabiot pourrait être séduit par la Juventus

Connu pour être un joueur qui demande à chaque renouvellement de contrat une revalorisation salariale, Adrien Rabiot pourrait cette fois-ci se raviser et baisser son salaire pour rester à la Juventus. Le club italien étant en difficulté financière, l’ancien joueur du PSG serait charmé par le fait que le nouvel entraineur du club de la vieille dame ne soit autre que son ancien coéquipier, Thiago Motta.

Avec son style de jeu grandement apprécié par la plupart des observateurs du football italien, Thiago Motta souhaiterait s’appuyer sur l’international français dans les années à venir. Avec un effectif en totale reconstruction, Motta veut compter sur des cadres qui sont investis et qui pourraient permettre à la Juventus de jouer les plus grandes compétitions européennes.

Une volonté de la part de l’entraineur italien assez claire et qui peut motiver Adrien Rabiot à rester. Cependant, même si le joueur pourrait être sensible à la confiance accordée par Thiago Motta, il n’empêche que de nombreux clubs se seraient positionnés sur le milieu de terrain français et le fait douter sur son avenir. Une situation qui dépasse et agace les dirigeants bianconeri.

Deux nouveaux challenges attendent Rabiot

Alors que la Juventus a proposé une prolongation de 2 ans avec 7,5 millions d’euros par an, Rabiot pourrait ne pas rester à la Juventus avant de rejoindre un club d’une autre ligue. Il est possible de voir le milieu de terrain sous un autre maillot après le mercato estival et plusieurs clubs sont sur lui.

Manchester United veut faire de Rabiot leur milieu de terrain ou encore Newcastle qui cherche un possible remplaçant, Bruno Guimaraes, sur le départ et annoncé du côté de Manchester City. Autre équipe intéressée, il s’agit du club de Fenerbahce qui serait prêt à faire une offre intéressante pour Adrien Rabiot.