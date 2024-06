Mercato OL : Une importante signature pour Textor est imminente

Une signature importante, annoncée depuis des semaines à l’OL, est imminente. Un détail est dévoilé.

OL : Deux ans de contrat n vue pour Pierre Sage

La prolongation du contrat de Pierre Sage à l’OL est toujours en attente. John Textor a annoncé, depuis la fin de la saison, qu’il garderait l’entraineur sur le banc de touche, après sa saison extraordinaire. Cependant, le président et le technicien de 45 ans n’ont toujours pas signé, trois après la finale de la coupe de France et à un peu plus de deux semaines de la reprise des entraînements à Lyon (5 juillet). Mais l’attente va bientôt prendre fin.

Selon les informations du quotidien Le Progrès, la signature de Pierre Sage sera effective dans les prochains jours. Les détails sont déjà réglés et la prolongation est imminente. John Textor a prévu un contrat de deux saisons pour le coach de l’OL, soit jusqu’en juin 2026, à en croire la source. Le staff des Gones va ensuite connaître un réaménagement, car Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca sont annoncés au LOSC, dans le staff de Bruno Genesio, par L’Équipe. En plus, Jamal Alioui et Damien Della Santa, recrutés en 2024, n’auraient toujours pas reçu de prolongation de contrat.

Pierre Sage récompensé pour son exploit

Pour rappel, Pierre Sage a été nommé entraîneur intérimaire de l’OL, à la fin de novembre 2023. L’équipe de son prédécesseur Fabio Grosso était dernière, avec seulement 7 points au compteur, après 13 journées de championnat. Mais l’ancien directeur du centre de formation du club rhodanien a réussi à sauver les Gones de relégation en Ligue 2.

Mieux, il a qualifié l’Olympique Lyonnais pour la Ligue Europa, en finissant à la 6e place du championnat, en six mois. En plus, l’équipe de Pierre Sage a disputé la finale de la coupe de France contre le PSG (1-2). La prolongation de son contrat serait donc la juste récompense de ses performances à l’OL cette saison.