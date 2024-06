Mercato : Une pépite marocaine proche de dire oui à l’ASSE ?

L’ASSE a repéré un jeune attaquant en Afrique. Il est suivi de près par Saint-Etienne, mais aussi par le SC Bastia. Les décideurs stéphanois passeront-ils à l’offensive pour le recruter ?

Mercato : L’ASSE suit de près Mehdi Maouhoub

L’ASSE, à l’image des clubs de Ligue 1, est en attente du dénouement de l’épisode des droits TV, avant de lancer véritablement son mercato. Malgré cela, les recruteurs du club ligérien prospectent déjà et ont plusieurs noms sur leur calepin. Grâce au travail effectué en amont, l’ASSE passera directement à l’offensive, dès que la question des droits de diffusion de la Ligue 1 sera réglée.

Pour l’instant, une nouvelle cible s’est ajouté à la longue liste des Verts. Selon le compte Twitter Soccer 212, l’ASSE surveille Mehdi Maouhoub (21 ans) de près. Le jeune avant-centre évolue au sein de l’équipe du Raja de Casablanca au Maroc. Cette saison, il a marqué 8 buts et a délivré une passe décisive, entre janvier et juin 2024, en 14 matchs disputés dans cette période. INFO SOCCER212 🚨



Mehdi Maouhoub 🇲🇦 est suivi de très près par Bastia et Saint Étienne ! pic.twitter.com/7l8IFtBXaE— SOCCER212 (@SCCR_212) June 18, 2024

Mehdi Maouhoub, coéquipier de Moueffek et Bouchouari en sélection du Maroc

International Espoir marocain (2 sélections, 1 but), Mehdi Maouhoub connaît bien Aïmen Moueffek (23 ans) et Benjamin Bouchouari (22 ans) de l’ASSE, qui sont aussi des Lionceaux de l’Atlas. Ils étaient en regroupement en mars dernier. Les recruteurs stéphanois suivent certes de près le joueur du Raja, comme indiqué par la source, mais rien n’indique qu’Ivan Gazidis passera à l’offensive pour le recruter cet été. Notons que Mehdi Maouhoub est sous contrat avec le club de Casablanca, jusqu’à fin juin 2026. D’après la plateforme Transfermarkt, sa valeur marchande est de 350 000 M€.

