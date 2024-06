Droits TV : Riolo annonce une mauvaise nouvelle à la Ligue 1

La saison prochaine approche à grands pas, et toujours aucune nouvelle sur qui sera le diffuseur du championnat français. Daniel Riolo s’urge de la situation et explique que Canal+ ne sera pas le diffuseur de la Ligue l’année prochaine.

Labrune est en mauvaise posture pour les Droits TV

Plusieurs rumeurs circulent sur quels sont les possibles moyens pour regarder la Ligue 1 l’année prochaine. Amazon Prime n’a plus les droits, BeIN a besoin de Canal+ pour diffuser et le groupe de la chaine cryptée ne veut plus travailler avec la LFP, du moins cette année. Plus le temps avance, plus nous nous retrouvons dans une situation où le prix des droits TV du championnat est considérablement en train de baisser.

Vincent Labrune, président de la LFP, était optimiste et espérait vendre la diffusion de la Ligue 1 pour un milliard d’euros. Une somme bien lointaine du montant actuel puisque, désormais, voir les droits TV se vendre pour 500 millions d’euros serait une joie. Plusieurs solutions sont possibles pour Vincent Labrune et il s’agit tout d’abord de diffuser de manière autonome l’ensemble des matchs de la Ligue 1.

Une idée qui pourrait être totalement crédible, sauf que le prix de l’abonnement serait estimé à 25 euros. Une somme bien supérieure à ce que proposait Amazon Prime en sachant que la Ligue 1 n’était pas le seul produit offert. Tous ces problèmes agacent de nombreux observateurs du football français, dont Daniel Riolo.

Pour Riolo, Labrune est responsable de cette pagaille

Alors qu’il parle quotidiennement de tous les faits autour du football français dans l’émission After Foot, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo s’est exprimé encore une fois sur le problème que rencontre la LFP pour les Droits TV. Ce qui est clair pour lui, c’est que Vincent Labrune a mal géré le dossier et a mis en péril le football français.

« Vincent Labrune a été tellement prétentieux, arrogant, sûr de lui, a traité tout le monde comme des minables. Aujourd’hui, ce qu’il lui arrive et ce qui arrive au football français ça n’est que de sa faute. Il est 100% responsable de la situation dans laquelle est le foot français aujourd’hui. » ❌📺 @DanielRiolo: "Selon mes infos, Canal+ n'ouvrira pas la porte à la LFP." #RMClive pic.twitter.com/8Hpkl6ULuT— After Foot RMC (@AfterRMC) June 18, 2024

Daniel Riolo n’a pas attaqué que le président Labrune, mais a une nouvelle fois critiqué le manque de raisonnement de la part des présidents de plusieurs clubs français. « Les présidents de club qui lui ont fait une confiance aveugle tous ses laqués, Caillot, Nicollin et beaucoup d’autres sont responsables également. Même Aulas n’a pas assez parlé et l’OM n’a rien dit du tout. »