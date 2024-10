Crise au Stade Rennais : La patience des supporters mise à rude épreuve

Les supporters du Stade Rennais ne cachent plus leur inquiétude. Après un début de saison décevant, les résultats et le jeu proposé par l’équipe ne parviennent pas à satisfaire les fans. Au cœur des critiques : le schéma tactique 3-4-3 mis en place par Julien Stéphan.

Les supporters du Stade Rennais en appellent à un changement

Le match nul à Brest (1-1) n’a pas suffi à apaiser les tensions au sein du Stade Rennais. La prestation des Rouge et Noir a une nouvelle fois déçu les supporters, qui réclament à cor et à cri un changement de système tactique. Un sondage réalisé par Stade Rennes Online révèle que 95% des fans souhaitent voir Julien Stéphan abandonner son schéma de jeu en 3-4-3, jugé trop rigide et peu efficace.

Les difficultés rencontrées en championnat depuis le début de la saison semblent justifier cette demande. Les observateurs s’interrogent sur les raisons de ce mécontentement. Le manque de fluidité dans le jeu, les difficultés à concrétiser les occasions et les résultats décevants seraient autant d’éléments expliquant ce désir de changement.

Reste à savoir si l’entraîneur rennais entendra ces appels. Julien Stéphan a toujours défendu ses choix tactiques, mais la pression monte et il pourrait être amené à revoir ses plans. Mais selon les dernières nouvelles, les propriétaires du SRFC auraient d’autres priorités pour l’avenir.

Stade Rennais : L’avenir s’écrit à la formation malgré les résultats

Alors que le Stade Rennais traverse une période de turbulences, Denis Arnaud, directeur de l’Académie, rappelle l’importance accordée à la formation par la famille Pinault. Selon lui, le centre de formation reste un pilier du projet rennais, malgré les contraintes financières liées au marché des transferts.

« En fin de saison dernière, nous avons eu des discussions avec l’actionnaire. Il a réaffirmé son soutien au centre de formation et sa volonté de voir les meilleurs jeunes intégrer l’équipe première. Bien sûr, les contraintes financières sont une réalité. Même si le club dispose de moyens importants, il doit rester autonome. Le départ de joueurs comme Désiré Doué vers des clubs plus riches montre à la fois la valeur des talents formés à Rennes et la difficulté de les conserver dans un contexte de concurrence féroce », a expliqué le dirigeant rennais dans les colonnes d’Ouest-France.

Frédéric Massara, le nouveau directeur sportif, a rapidement pris en main le dossier de la formation. Son arrivée coïncide avec une volonté de renforcer les liens entre l’Académie et l’équipe professionnelle. Le classement du centre de formation, premier en France deux années consécutives, témoigne de la qualité du travail effectué. C’est un exploit compte tenu des moyens financiers des autres grands clubs français.