Mercato OM : Enorme coup de froid sur la piste Marcus Rashford

La direction de l’OM se projette déjà sur son prochain mercato et aurait des vues sur Marcus Rashford. Cette piste enflamme les réseaux sociaux ces dernières heures, mais la réalité est bien différente à l’Olympique de Marseille.

Marcus Rashford , une piste inaccessible pour l’OM

Très actif cet été, l’Olympique de Marseille voit désormais son nom associé à celui de l’attaquant anglais Marcus Rashford. Une rumeur qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, alimentant les fantasmes des supporters phocéens. En effet, après les arrivées de Mason Greenwood et Adrien Rabiot, l’idée de voir débarquer un autre joueur de classe mondiale à l’OM est alléchante. Toutefois, si le rêve est permis, la réalité le rattrape.

La Minute OM, un compte spécialisé dans l’actualité marseillaise, explique que le salaire astronomique de Marcus Rashford, estimé à environ 18,25 millions d’euros annuels à Manchester United, place tout simplement le joueur hors de portée des finances de l’OM. Seuls quelques clubs européens, comme le PSG, peuvent prétendre à ce genre de rémunération.

Les dirigeants de l’OM, conscients de leurs limites financières, auraient ainsi d’autres priorités en vue. Le renforcement de la défense, notamment sur les côtés, serait au cœur des préoccupations. La blessure de Quentin Merlin a mis en évidence un manque criant à ce poste. Ainsi, si l’OM a bien l’intention de recruter lors du prochain mercato d’hiver, il est peu probable que Marcus Rashford figure parmi ses cibles prioritaires.

🔵⚪️ Marcus Rashford à l’OM ?

⁰La rumeur est belle, tu passes dans une autre dimension avec lui, mais la réalité est tout autre.

⁰‼️ Le club ne ciblerait pas Rashford pour le mercato d’hiver, une telle opération est impossible financièrement, il gagne quasiment 20 M€ annuels… pic.twitter.com/G4b4M0AjBz — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 22, 2024

Les supporters devront donc patienter et espérer que le président Pablo Longoria et son équipe trouvent des solutions pour renforcer l’effectif de l’équipe. En somme, si l’idée de voir Marcus Rashford à l’Olympique de Marseille fait rêver, elle semble pour le moment irréaliste. Les finances de l’OM ne permettent pas d’envisager un tel recrutement, et le club semble avoir d’autres priorités hivernales.