LOSC : L’Atlético de Madrid tremble avant le choc en LDC

L’Atlético de Madrid se méfie du LOSC. Après leur solide performance face au Real Madrid, les Lillois se présentent comme un adversaire redoutable pour les Colchoneros.

Le LOSC peut-il surprendre l’Atlético de Madrid ?

Le LOSC se déplace au Cívitas Metropolitano mercredi soir pour affronter l’Atlético de Madrid pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les deux formations cherchent à remporter les trois points pour continuer la course vers la qualification pour les huitièmes de finale.

Les Dogues ont créé la sensation en s’imposant 1-0 face au Real Madrid lors de la deuxième journée de cette compétition européenne et font désormais peur à leur adversaire. En conférence de presse avant cette rencontre, le technicien du club madrilène, Diego Simeone, craint le LOSC.

« Lille est une équipe qui joue très bien. Il suffit de voir ses résultats et notamment face au Real Madrid pour son dernier match en Ligue des champions (1-0). Ils sont compétitifs dans cette compétition même s’ils ont aussi perdu à Lisbonne contre un autre club portugais que celui face auquel nous avons perdu. Lille affiche un football courageux et joue très bien aussi derrière. C’est tout ce qu’on a vu dans nos analyses et vidéos. », a-t-il déclaré.

Les deux formations restent sur une victoire et un nul lors des deux premières journées. L’Atlético de Madrid a battu le RB Leipzig (2-1) et a ensuite essuyé une lourde défaite (4-0) au Stade de la Luz face au Benfica Lisbonne. De son côté, le LOSC a coulé à Lisbonne (2-0) face au Sporting Portugal avant de faire tomber le Real Madrid lors de la deuxième journée.