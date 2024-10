ASSE : Après la défaite contre le RC Lens, l’alerte rouge est déclenchée

L’ASSE est au bord du gouffre depuis sa défaite à domicile contre le RC Lens. Les Verts coulent et les critiques fusent de partout. Des observateurs tirent même la sonnette d’alarme face à ce début de saison catastrophique de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

L’ASSE inquiète : le niveau de l’effectif des Verts mis en doute !

L’ASSE s’est inclinée face au RC Lens (0-2) dans son stade Geoffroy-Guichard, devant des milliers de supporters stéphanois, samedi dernier lors de la 8e journée de Ligue 1. Les Verts ont été dominés sur tous les plans. Revenant sur cette cinquième défaite de la saison, deux chroniqueurs de l’After Foot sur RMC Sport ont sévèrement critiqué l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

Florent Gautreau s’est dit surpris par la faiblesse des Verts, malgré le soutien de plus de 36 000 spectateurs dans un Chaudron en ébullition et en présence du propriétaire du club, Larry Tanenbaum. « La faiblesse de Saint-Étienne m’a vraiment frappé. Je ne vois pas comment ils auraient pu marquer. Je suis un peu inquiet », a-t-il commenté. Selon le journaliste, plusieurs joueurs de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio ne sont pas au niveau de l’élite.

« J’ai de sérieux doutes sur la qualité de cet effectif pour la Ligue 1. Quand j’écoute l’entraîneur, j’ai aussi le sentiment qu’il manque d’outils pour s’en sortir. Je ne suis pas certain qu’il ira au bout de la saison », a martelé Florent Gautreau.

L’ASSE dépassée et impuissante

Quant à Damien Perquis, il estime que l’ASSE a été en grande difficulté même lors de sa victoire contre le LOSC (1-0) : « Ce n’est pas la première fois cette saison que l’on voit Saint-Étienne rapidement dépassé. On sent qu’il n’y a pas de révolte, ils semblent vraiment impuissants. Leur victoire contre Lille était très laborieuse, et prendre un point contre Nantes relevait du miracle ».

Lancer une série pour rebondir

Pour espérer se maintenir en Ligue 1, l’ASSE doit réagir immédiatement. Elle affrontera deux concurrents directs dans les prochaines journées : Angers SCO (samedi) puis le RC Strasbourg (le 2 novembre). « Il faut qu’ils réussissent à enchaîner deux ou trois victoires pour retrouver de la confiance. Ils doivent vraiment lancer une série », a indiqué l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne (2005-2007).